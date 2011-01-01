新年广告视频制作器：即时创建惊艳广告
使用我们的在线视频编辑器制作个性化营销视频。访问我们丰富的媒体库/素材支持，定制您的信息并提升社交分享。
为潜在客户开发一个45秒的动态营销视频，帮助他们实现新年决心，重点提升新服务的销售。采用现代、激励人心的视觉风格，配以激励性的旁白和流畅的过渡效果。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将引人入胜的脚本高效转化为吸引人的广告，突出关键优势。
制作一个60秒的怀旧新年回顾视频，专为内部团队成员或亲密的朋友和家人定制，回顾过去的成就和未来的愿景。视频应具有感伤的基调，配以振奋人心的背景音乐和个人媒体。整合HeyGen的“媒体库/素材支持”，无缝包含珍贵的照片和视频剪辑，打造一个难忘的幻灯片制作体验，立即分享。
制作一个15秒的活力促销视频，面向公众宣布一个激动人心的新年活动或促销，旨在增加流量和参与度。这个快速广告应具有快节奏、引人注目的视觉风格，配以激动人心的音效和明确的行动号召。结合HeyGen的“AI化身”动态传递信息，确保您的新年广告脱颖而出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作惊艳的新年广告视频？
HeyGen的在线视频编辑器通过直观的工具和可定制的新年视频模板简化了制作引人入胜的新年广告。利用我们的媒体库、文字动画和背景音乐，轻松制作营销视频，提升您的创意输出。
我可以使用HeyGen的AI定制新年视频贺卡吗？
可以，HeyGen通过AI化身和从脚本到视频的功能，帮助您定制独特的新年视频。轻松添加自定义动画、素材图片和效果，真正个性化您的节日视频信息。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的新年广告生成器？
HeyGen作为一个强大的新年广告生成器，具有拖放功能、预制幻灯片和品牌控制，简化您的视频创作。导出适合社交分享的高分辨率MP4视频，适用于任何平台。
HeyGen是否支持广泛的多媒体用于新年视频？
当然，HeyGen的强大媒体库提供了广泛的多媒体文件支持，允许您将图片、音乐和广告场景素材融入到新年视频中。轻松制作引人入胜的视频蒙太奇或幻灯片。