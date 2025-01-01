使用我们的新用户指南视频制作工具创建引人入胜的指南
通过我们强大的从脚本到视频的文本转换功能，轻松将脚本转化为引人入胜的分步用户指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和营销人员开发一个90秒的专业产品入门视频，展示如何使用HeyGen创建引人入胜的教程。采用时尚和动态的视觉风格，突出真实感AI化身的整合，配以自信清晰的AI生成旁白和现代企业配乐，有效介绍产品功能。
为需要创建详细分步用户指南的教育工作者和培训师制作一个2分钟的教学视频，专注于清晰、详细和视觉精确的美学。视频将强调字幕/说明文字的实用性，由冷静、清晰的旁白讲述，背景声音极少，以确保最大清晰度和有效信息传递。
为注重效率和品牌一致性的内容创作者和企业沟通者创建一个45秒的在线视频制作展示。该视频应采用现代、适应性强和模板驱动的视觉风格，突出HeyGen的专业模板如何简化内容创作，配以积极向上的激励性旁白生成，以传达创造潜力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI进行视频创作？
HeyGen是一个强大的生成式AI平台，允许用户直接从文本脚本创建专业视频。它无缝整合了真实感AI化身和AI生成旁白，以高效地制作引人入胜的内容。
HeyGen提供哪些自定义选项？
HeyGen为用户提供广泛的自定义选项，包括使用专业模板和强大的品牌控制来整合标志和公司颜色。这使得视频文档和产品入门材料可以量身定制。
HeyGen的视频可以适应不同的平台和受众吗？
是的，HeyGen通过调整纵横比以适应各种平台，并自动生成字幕/说明文字，确保广泛的兼容性。这些技术功能对于在全球范围内提供引人入胜的教程和用户指南至关重要。
HeyGen支持高效的技术视频制作吗？
当然，HeyGen通过允许直接从文本创建，简化了操作视频和新用户指南内容的制作。其生成式AI平台减少了对复杂编辑工具的需求，专注于快速的从脚本到视频的文本转换。