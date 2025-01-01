新用户指南视频生成器，轻松入门
通过即时生成动态指南和逼真的AI化身，提高用户对新产品的理解和参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的60秒解释视频，面向市场团队和内容创作者，展示AI视频生成器在产品展示中的强大功能。该视频应以专业的AI化身传递清晰、明确的信息，背景音乐应为高雅、平静的曲调，突出无缝的旁白生成和动态过渡。
制作一个简洁的30秒教学视频，面向教育工作者和培训师，展示如何轻松地将书面内容转化为引人入胜的视频课程，使用HeyGen的文本转视频功能。视觉美学应简洁明了，使用媒体库/库存支持中的素材视觉效果，并配以清晰的字幕/说明以提高可访问性，旁白应清晰、稳定。
想象一个动态的40秒社交媒体宣传片，面向有抱负的影响者和社交媒体经理，强调HeyGen如何作为创意引擎生成引人入胜的内容。该视频应节奏快速且视觉时尚，利用AI化身在多样化的场景中展示，展示如何通过纵横比调整和导出轻松适应各种平台的视频，背景音乐应为现代、欢快的曲调。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为视频内容的创意引擎？
HeyGen提供了一个强大的创意引擎，使用户能够将文本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI化身。它简化了视频制作过程，允许进行动态叙事和视觉吸引力的内容创作。
HeyGen提供什么样的AI化身用于视频创作？
HeyGen提供多样化的高质量AI化身，可以无缝集成到您的视频中。这些AI生成的视觉效果使您的脚本栩栩如生，为各种内容需求提供专业且引人入胜的呈现者。
HeyGen是否提供模板以快速生成不同类型的视频？
是的，HeyGen拥有丰富的专业模板和场景库，使得生成各种类型的视频（如解释视频或入门内容）变得简单。这些预设计选项简化了创作过程，让您专注于传达信息。
HeyGen能否直接将我的脚本转换为带有旁白的视频？
当然可以。HeyGen在文本转视频转换方面表现出色，允许您输入脚本并生成带有自然旁白的完整视频。您还可以添加字幕/说明，以提高观众的可访问性和参与度。