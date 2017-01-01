革新入门体验：您的新软件入门视频制作工具

通过个性化的入门视频吸引用户。利用AI化身提供清晰、一致的培训，减少用户流失。

制作一个45秒的引人入胜的入门视频，专为新SaaS用户设计，介绍新软件的核心功能。视觉风格应明亮现代，配有清晰的动画和屏幕文字高亮，搭配由HeyGen的语音生成功能生成的充满活力的AI配音，确保语气友好亲切。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的产品演示视频，针对需要了解应用程序中新发布功能的现有用户。视觉和音频风格应简洁专业，直接突出UI/UX，提供清晰的逐步演示，通过HeyGen的从脚本到视频功能精确叙述，以确保准确性和一致性。
示例提示词2
制作一个90秒的动画解释视频，面向潜在客户，简化复杂的软件概念，用于新软件入门视频制作。采用动态、插图式的视觉风格，配以引人入胜的动态图形，利用HeyGen的AI化身以视觉吸引力和人性化的方式呈现关键信息。
示例提示词3
设计一个30秒的客户入门视频，针对B2B软件客户，重点介绍他们的初始设置和优势。视觉风格应与品牌指南一致，利用HeyGen的模板和场景功能中可定制的模板和场景，辅以清晰简洁的字幕，以提高可访问性和多样化的观众覆盖。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

新软件入门视频制作工具的工作原理

轻松为您的新软件制作专业、引人入胜的入门视频。我们直观的平台简化了视频创作，使复杂的功能易于解释和理解。

1
Step 1
创建您的入门视频脚本
概述您的新用户指南的关键信息。利用我们的“从脚本到视频”功能，轻松将您的内容转换为动态场景，形成软件入门视频的核心。
2
Step 2
选择您的AI化身并自定义
从多样化的“AI化身”中选择以展示您的内容，为您的教学视频带来人性化元素。使用我们丰富的库定制场景，以视觉方式解释软件功能。
3
Step 3
应用您的品牌标识
个性化您的创作以匹配品牌美学。利用我们强大的“品牌控制”功能，融入公司标志、特定颜色和字体，确保专业且引人入胜的入门视频。
4
Step 4
导出并分享您的入门视频
视频完成后，进行最终审核。然后，使用“纵横比调整和导出”功能，以多种格式下载高质量的入门视频，准备与新用户分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作软件功能演示

.

快速创建简短、引人入胜的视频片段和新软件的功能演示，简化复杂功能，加速用户熟练度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人入胜的入门视频？

HeyGen通过使用AI化身和可定制模板库，轻松帮助您制作引人入胜的入门视频。我们的创意引擎允许完全自定义，确保您的内容吸引新用户和员工。

是什么让HeyGen成为新软件入门视频制作的有效工具？

HeyGen通过将文本脚本转化为精美的视频，配以AI配音和字幕，简化了软件入门视频的制作过程。这种从脚本到视频的功能意味着您无需高级视频编辑技能即可制作专业、清晰的产品演示。

我可以使用HeyGen自定义入门视频以匹配我的品牌标识吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您在视频中融入您的标志、品牌颜色和一致的视觉叙事。这确保每个动画入门视频都能强化您的品牌标识并提供统一的用户体验。

HeyGen是否支持创建除入门内容以外的其他视频类型？

是的，HeyGen是一个多功能的视频创作工具，不仅限于新软件入门视频。您可以轻松制作高质量的解释视频、产品演示视频和培训视频，利用AI化身和可定制模板满足各种沟通需求。