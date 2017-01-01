新软件入门生成器：简化培训

通过使用AI虚拟形象制作的引人入胜的教学视频，提高产品采用率和用户保留率。

创建一个1分钟的技术演示，展示如何通过新的软件入门生成器简化用户初始设置。目标受众为软件开发人员和IT管理员，呈现干净、专业的视觉风格，并配有清晰、权威的旁白。突出从技术文档直接生成教学内容的效率，使用从脚本到视频的技术，并展示不同的AI虚拟形象解释复杂功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的引人入胜的解释视频，面向人力资源经理和产品负责人，说明专用入门软件如何提高用户采用率。采用现代、逐步的视觉风格，配以动态过渡和友好的旁白。强调通过使用HeyGen的多样化模板和场景以及强大的旁白生成功能来创建结构化入门路径的简便性，以确保一致的信息传递。
示例提示词2
制作一个45秒的品牌展示视频，针对市场团队和客户成功负责人，突出个性化入门如何通过新的软件入门生成器实现。采用时尚的品牌视觉美学，配以欢快的背景音乐和热情的虚拟主持人。展示如何使用AI虚拟形象作为虚拟主持人无缝集成自定义品牌元素，并通过丰富的媒体库/素材支持实现视觉一致性。
示例提示词3
制作一个2分钟的综合培训视频，面向全球公司和多元化与包容性（D&I）计划，详细说明有效的员工入门计划如何确保全球可访问性。采用包容性和专业的视觉风格，配以清晰的解释和器乐背景音乐。展示字幕/说明文字在满足多样化语言需求中的关键作用，以及纵横比调整和导出功能在各种平台和设备上部署内容的灵活性。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

新软件入门生成器如何工作

使用强大的AI驱动生成器，轻松创建引人入胜且信息丰富的新软件入门视频。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的入门脚本或内容。平台将利用从文本到视频的技术将您的文字转化为口语。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI虚拟形象库中选择一位作为您的虚拟主持人，引导用户了解新软件。
3
Step 3
使用模板自定义
通过可自定义的模板和场景增强您的视频，添加相关视觉效果和品牌元素，以个性化入门体验。
4
Step 4
生成并导出
完成您的视频，然后以各种格式和纵横比生成并导出，创建引人入胜的教学视频以便立即部署。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速生成引人入胜的教学视频

即时将脚本转化为引人入胜的教学视频，确保用户获得清晰有效的软件培训。

常见问题

HeyGen使用什么技术生成新的软件入门内容？

HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的教学视频，利用先进的从文本到视频技术和逼真的AI虚拟形象，革新了新的软件入门生成。我们的平台让您无需复杂的制作即可快速创建专业的软件培训内容，从而提高用户采用率。

我可以自定义HeyGen入门视频以匹配我品牌的身份吗？

当然可以！HeyGen允许您完全自定义用户入门视频，包括品牌元素如标志和颜色。您可以利用我们的模板和场景来创建个性化的入门体验，从而加强您的品牌，提升用户保留率和产品采用率。

是什么让HeyGen成为创建员工入门内容的高效工具？

HeyGen被设计为一个直观的入门软件，使其在生成高质量的员工入门和软件培训视频方面极其高效。其虚拟主持人功能和用户友好的界面让任何人都能快速创建引人入胜的教学视频，节省宝贵的时间和资源。

HeyGen如何确保我的入门视频对所有用户都可访问？

HeyGen通过自动为所有视频生成字幕/说明文字，优先考虑可访问性，以满足多样化的学习需求。此外，我们的平台支持纵横比调整和导出，确保您的入门内容在任何设备上都能完美呈现，从而进一步提高用户采用率。