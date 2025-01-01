新产品视频制作器：快速推出惊艳演示
使用HeyGen的文本转视频功能，将产品细节瞬间转化为引人入胜的视频演示。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个专业的45秒AI产品视频制作演示，适用于希望高效扩展产品视频的营销团队。该视频将需要干净、现代的视觉美学，流畅的过渡和细腻的动画，配以自信、清晰的旁白。通过使用HeyGen的AI虚拟形象展示关键特性，提供一种无需真人出镜的人性化呈现。
为希望提升现有产品列表的电商企业家专门制作一个信息丰富的60秒产品视频。视觉风格应简洁明了，突出详细的产品特性，配以清晰的屏幕文字，并有引人入胜且清晰的旁白。为确保最大程度的可访问性，加入HeyGen的字幕/说明文字，使内容即使在无声情况下也能有效传达。
设计一个引人注目的15秒产品视频片段，适合社交媒体经理围绕新产品创建吸引人的内容？所需风格是快节奏、时尚且视觉动感，配以有力的背景音乐和热情简洁的旁白。通过利用HeyGen的模板和场景，快速组装出色的视觉效果，而无需从头开始。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的产品视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI产品视频制作器，大大简化了整个制作过程。用户可以利用拖放编辑器和各种视频模板，快速创建引人入胜的产品视频。我们的高级AI甚至可以协助撰写脚本，从头到尾简化内容创作过程，全部在我们的在线编辑器中完成。
HeyGen能否使用AI创建逼真的产品演示视频？
当然可以。HeyGen利用先进的AI生成高质量的产品演示视频。您可以选择AI虚拟形象来展示您的产品，并结合直接从脚本生成的人声旁白，提升您的营销视频的专业AI视觉效果。
HeyGen提供哪些功能来定制产品视频？
HeyGen提供广泛的功能来定制您的产品视频，确保它们完美契合您的品牌调性。您可以应用品牌控制，整合库存媒体，添加动态字幕，甚至编辑音乐，以打造一个精致的最终产品。我们多样化的视频模板也为个性化创意趋势提供了坚实的基础。
企业如何通过HeyGen扩展其产品视频制作？
HeyGen通过其强大的在线编辑器使企业能够高效扩展视频制作。您可以轻松生成多个视频变体以满足不同的营销需求，并轻松下载和分享它们到包括社交媒体在内的各种平台。这个简化的工作流程允许更快的内容生产，以满足日益增长的需求。