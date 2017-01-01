为营销人员打造的轻松新品发布视频生成器

通过使用HeyGen高效的文本转视频功能，将脚本转化为引人入胜的视频，加速产品发布。

想象一个30秒的有影响力的视频，展示一个突破性的新品发布视频生成器，专为渴望发现下一个大事件的科技爱好者和早期采用者设计。视觉风格应时尚且未来感十足，具有动态过渡和高科技图形，并配以欢快、现代的电子配乐。该视频将利用HeyGen的文本转视频功能快速生成引人入胜的内容，强调'AI产品视频生成器'的特点，使创作变得轻而易举。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的教学且引人入胜的视频，目标是小企业主和市场经理，展示我们的工具如何简化'产品演示视频'。视觉和音频风格应专业且简洁，使用清晰的屏幕录制和动画叠加，配以友好而自信的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象，视频将引导观众了解'易于定制'的功能，确保他们了解如何快速制作高质量的演示。
示例提示词2
需要一个鼓舞人心的60秒视频，面向内容创作者和忙碌的专业人士，展示成为'产品视频制作者'的轻松旅程，使用HeyGen。视觉风格应明亮、吸引人且富有表现力，展示无缝的用户界面，配以平静、引导性的声音。此制作将突出HeyGen的多样化模板和场景，结合其直观的拖放编辑器，将复杂的视频创意在几分钟内转化为精美的'视频模板'。
示例提示词3
为社交媒体营销人员和数字代理商特别制作一个15秒的宣传视频，宣布一项增强'AI视频生成器'功能的新特性。视觉风格应动态且引人注目，具有醒目的文字动画和快速剪辑，配以流行、热门的背景音乐。确保视频利用HeyGen的自动字幕/字幕和纵横比调整及导出，以确保在各种社交平台上达到最大影响力。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

新品发布视频生成器的工作原理

无需编辑经验，几分钟内轻松创建专业的产品发布视频，吸引您的观众并推动参与。

1
Step 1
创建您的脚本
首先利用我们的AI文本转视频功能生成引人入胜的脚本，或粘贴您自己的。这有助于打造突出产品关键特性和优势的叙述，为有影响力的发布奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的预设计视频模板和场景库中选择，或结合专业的AI虚拟形象来展示您的产品。这确保您的视频在新品发布时具有精美、吸引人的外观。
3
Step 3
定制您的视频
使用我们直观的拖放编辑器完善您的视频。轻松添加背景音乐，整合品牌标志和颜色，使用品牌控制，并上传您自己的媒体，以完美契合产品的身份。
4
Step 4
导出并分享
通过导出高质量视频，进行各种纵横比调整和导出，优化适用于社交媒体等平台，最终完成您的创作。自信地发布您的产品，吸引更广泛的观众并留下持久印象。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

打造鼓舞人心的发布叙事

设计强大而鼓舞人心的视频，向您的观众传达新品的愿景和独特价值主张。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的新品发布视频的制作？

HeyGen的AI视频生成器简化了这一过程，作为一个强大的新品发布视频生成器。它使用户能够轻松创建引人入胜的产品视频，利用AI从概念到完成简化视频叙事。

HeyGen能否帮助我仅通过文本生成AI产品视频？

当然可以。HeyGen利用先进的AI实现无缝的文本转视频创作，让您将脚本转化为专业的AI产品视频。我们的平台使定制变得简单，并将您的愿景变为现实。

HeyGen提供哪些功能来创建有影响力的产品演示视频？

HeyGen为产品演示视频提供广泛的定制选项，包括AI虚拟形象和多样化的视频模板。您可以整合背景音乐，应用品牌控制，并使用我们的拖放编辑器创建专业的、符合品牌的内容。

HeyGen如何实现社交媒体产品视频的成本效益扩展？

HeyGen专为社交媒体提供产品视频和解释视频的成本效益扩展。其高效的工作流程，包括各种纵横比调整和导出选项，确保您的内容在任何平台上都能完美优化，最大化覆盖面。