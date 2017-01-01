为营销人员打造的轻松新品发布视频生成器
通过使用HeyGen高效的文本转视频功能，将脚本转化为引人入胜的视频，加速产品发布。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的教学且引人入胜的视频，目标是小企业主和市场经理，展示我们的工具如何简化'产品演示视频'。视觉和音频风格应专业且简洁，使用清晰的屏幕录制和动画叠加，配以友好而自信的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象，视频将引导观众了解'易于定制'的功能，确保他们了解如何快速制作高质量的演示。
需要一个鼓舞人心的60秒视频，面向内容创作者和忙碌的专业人士，展示成为'产品视频制作者'的轻松旅程，使用HeyGen。视觉风格应明亮、吸引人且富有表现力，展示无缝的用户界面，配以平静、引导性的声音。此制作将突出HeyGen的多样化模板和场景，结合其直观的拖放编辑器，将复杂的视频创意在几分钟内转化为精美的'视频模板'。
为社交媒体营销人员和数字代理商特别制作一个15秒的宣传视频，宣布一项增强'AI视频生成器'功能的新特性。视觉风格应动态且引人注目，具有醒目的文字动画和快速剪辑，配以流行、热门的背景音乐。确保视频利用HeyGen的自动字幕/字幕和纵横比调整及导出，以确保在各种社交平台上达到最大影响力。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的新品发布视频的制作？
HeyGen的AI视频生成器简化了这一过程，作为一个强大的新品发布视频生成器。它使用户能够轻松创建引人入胜的产品视频，利用AI从概念到完成简化视频叙事。
HeyGen能否帮助我仅通过文本生成AI产品视频？
当然可以。HeyGen利用先进的AI实现无缝的文本转视频创作，让您将脚本转化为专业的AI产品视频。我们的平台使定制变得简单，并将您的愿景变为现实。
HeyGen提供哪些功能来创建有影响力的产品演示视频？
HeyGen为产品演示视频提供广泛的定制选项，包括AI虚拟形象和多样化的视频模板。您可以整合背景音乐，应用品牌控制，并使用我们的拖放编辑器创建专业的、符合品牌的内容。
HeyGen如何实现社交媒体产品视频的成本效益扩展？
HeyGen专为社交媒体提供产品视频和解释视频的成本效益扩展。其高效的工作流程，包括各种纵横比调整和导出选项，确保您的内容在任何平台上都能完美优化，最大化覆盖面。