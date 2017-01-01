新流程培训制作者：轻松创建课程
使用我们直观的创作工具更快地设计引人入胜的员工培训课程，配备AI化身让您的内容栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
发现高效员工培训的力量。这段60秒的视频面向小企业主和部门主管，将展示您的团队如何使用最先进的员工培训软件构建引人入胜的培训模块。视觉和音频风格将是现代且充满活力的，特色是多样化的AI化身，使您的内容栩栩如生。
确保您的团队始终掌握必要的知识。对于合规官员和教育工作者，这段30秒的信息视频提供了一个简单明了的方式来传递关键的在线培训课程，特别是合规培训。视觉风格直接，辅以清晰的字幕/说明文字，以增强可访问性和理解。
释放您在学习开发中的创造力。专为内容创作者和学习与发展专家设计，这段50秒的创意视频展示了直观创作工具的简单性，强调课程模板的多功能性。插图式的视觉风格和支持性的音频将突出HeyGen的模板和场景如何加速内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI员工培训生成器？
HeyGen通过允许您将文本脚本转化为引人入胜的视频，并使用AI化身，使其成为一个高效的AI员工培训生成器，适用于新流程培训。您可以快速使用模板创建培训模块，并生成专业的在线培训课程，而无需复杂的视频制作。
HeyGen可以帮助我创建哪些类型的在线培训课程？
HeyGen使您能够开发各种在线培训课程和员工培训模块，从新员工入职到合规培训，使用逼真的AI化身和无缝的文本到视频转换。轻松制作具有一致品牌的专业培训文档。
HeyGen可以作为全面的员工培训软件吗？
是的，HeyGen作为强大的员工培训软件和直观的创作工具，提供课程模板和媒体库，帮助您快速创建培训内容。其文本到视频的功能和AI化身简化了整个过程，使每个人都能创建培训课程。
HeyGen如何增强我的学习管理系统？
HeyGen通过允许您轻松生成高质量的视频培训文档和在线培训课程来补充您的学习管理系统。您可以将这些引人入胜的培训模块以各种格式导出，直接上传到您的LMS，增强整体员工培训计划。