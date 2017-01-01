您的新患者欢迎视频制作工具，专为医疗专业人士打造
通过引人入胜的入职视频，轻松愉悦新患者并增强教育效果，借助动态AI虚拟形象实现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为繁忙的脊椎按摩诊所创建一个简洁的30秒患者入职视频，针对首次来访者。视频应具有明亮、鼓舞人心的视觉风格，并通过HeyGen的语音生成功能生成积极、专业的音频。利用合适的视频模板，快速引导患者完成初始文书工作和首次咨询步骤，确保顺利高效的开始。
为以家庭为中心的儿科诊所开发一个60秒的欢迎视频，面向儿童及其父母。视觉和音频风格应舒适且富有趣味，结合动画元素以减少恐惧感。这个通过HeyGen的文本转视频功能制作的引人入胜的视频，将介绍诊所友好的员工和以儿童为中心的环境，为家庭做好积极访问的准备。
为专门的医疗中心制作一个专业的40秒患者导向视频，专为国际患者量身定制。视觉风格应清晰、信息丰富且包容，利用HeyGen的字幕/说明功能确保跨语言背景的可访问性。该视频将简要概述关键设施区域和基本程序信息，旨在为中心的服务提供一个令人安心且清晰的介绍。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助医疗专业人士制作引人入胜的新患者欢迎视频？
HeyGen简化了制作专业新患者欢迎视频的过程。医疗专业人士可以利用AI虚拟形象、定制品牌和多样化的视频模板，快速制作出与新患者产生共鸣的高质量患者导向视频。
HeyGen在患者入职视频制作中提供了哪些AI功能？
HeyGen利用先进的AI简化患者入职视频的制作。您可以使用多样化的AI虚拟形象将文本转化为视频，并生成逼真的语音解说，确保为每位患者提供一致且个性化的体验。
除了欢迎视频，HeyGen还能制作哪些其他患者教育内容？
HeyGen对医疗专业人士来说非常多功能，能够制作各种患者教育视频。这包括详细的解释视频、患者导向视频，甚至HIPAA和同意书视频演示，所有这些都可以进行定制品牌化。
HeyGen是否允许在患者导向视频中进行定制品牌化？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，确保您的患者导向视频与诊所的身份一致。您可以轻松整合您的标志、品牌颜色，并从各种视频模板中进行选择，以保持一致的专业外观。