为新晋升或新聘用的经理制作一个45秒的引人入胜的视频，旨在向他们介绍充满活力的公司文化和核心价值观。这个引人入胜的视频应由AI化身引导观众，通过温暖、吸引人的视觉风格和现代动画元素，配以振奋人心和友好的旁白，使新经理入职视频制作器成为无缝整合的必备工具。

