新员工欢迎视频生成器：简化入职流程

使用我们直观的模板和场景轻松为新员工创建精彩的欢迎视频。

设想一个45秒的充满活力的欢迎视频，专为加入快速成长的科技初创公司的新员工设计。其明亮现代的视觉风格，配以动画图形和友好热情的旁白，应有效传达兴奋之情。利用HeyGen的模板和场景快速设置一个引人入胜的布局，并使用AI虚拟人介绍关键团队成员，确保为每位新员工提供个性化且可扩展的“新员工欢迎视频生成器”流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
需要一个60秒的全面“员工入职视频制作”指南，专为需要清晰了解公司文化和初始步骤的远程员工设计。该视频需要干净、专业的美学风格，屏幕文字强化关键信息，配以冷静、信息丰富的旁白。通过从脚本到视频的功能有效地构建其叙述，通过自动字幕/字幕确保全球观众的清晰度。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒“欢迎入职视频”，专为新任高管设计，传达来自CEO的直接信息。视觉风格必须优雅且专业，使用一个精致的AI虚拟人提供温暖而权威的旁白。通过从自定义脚本中精心生成旁白，增强这个专业的入职视频制作，创造一个异常精致且有影响力的介绍。
示例提示词3
考虑创建一个50秒的动态“新员工视频”，旨在向入门级员工展示公司的核心价值观和团队精神。视觉方法应引人入胜且节奏快速，巧妙地将内部B-roll素材（可从媒体库/库存支持中轻松获取）与充满活力的背景音乐和激励人心的旁白相结合。此外，展示纵横比调整和导出的多功能性，以无缝适应各种内部沟通平台的引人入胜的内容。
step preview
step preview
step preview
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

新员工欢迎视频生成器的工作原理

轻松创建反映您品牌的引人入胜的新员工欢迎视频，确保每位团队成员都能获得温暖和信息丰富的开始。

1
Step 1
创建您的脚本
首先选择一个预设计的模板或输入您的欢迎信息脚本。我们的平台将您的文本转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果
选择一个AI虚拟人来呈现您的信息或添加您自己的媒体。您还可以利用我们广泛的媒体库来增强您的视频。
3
Step 3
自定义品牌和音频
应用您的品牌套件，使用自定义标志和颜色以保持一致性。生成自然的旁白或上传您自己的音频以获得完美的音调。
4
Step 4
导出和分享
审查您的欢迎视频并以您所需的纵横比和分辨率导出。轻松与新员工分享您的专业入职内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的欢迎视频

设计引人入胜且个性化的新员工欢迎视频，立即培养归属感和对他们旅程的热情。

常见问题

HeyGen如何简化新员工欢迎视频的创建？

HeyGen作为一个AI入职视频制作工具，允许您使用AI虚拟人和从脚本到视频的功能快速生成专业的新员工欢迎视频。这大大简化了员工入职流程，确保每位新团队成员都能获得一致且引人入胜的体验。

HeyGen为员工入职视频提供哪些自定义选项？

HeyGen为您的员工入职视频提供广泛的自定义选项，允许您利用多样的模板和场景。您可以整合自定义标志和颜色以保持品牌一致性，确保您的公司展示视频反映出您独特的身份。

HeyGen能否帮助大企业扩展入职内容的创建？

当然可以。HeyGen是一个AI视频生成器，旨在轻松扩展入职内容的创建。凭借其强大的媒体库和易于使用的视频编辑器，企业可以高效地制作、更新和分发大量引人入胜的欢迎和培训视频。

HeyGen的哪些核心功能对创建新员工欢迎视频至关重要？

为了创建有影响力的新员工欢迎视频，HeyGen提供从文本到视频的生成、AI虚拟人和专业旁白。此外，该平台支持字幕/字幕和各种导出选项，确保您的欢迎入职视频可访问并准备好分发。