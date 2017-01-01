设想一个45秒的充满活力的欢迎视频，专为加入快速成长的科技初创公司的新员工设计。其明亮现代的视觉风格，配以动画图形和友好热情的旁白，应有效传达兴奋之情。利用HeyGen的模板和场景快速设置一个引人入胜的布局，并使用AI虚拟人介绍关键团队成员，确保为每位新员工提供个性化且可扩展的“新员工欢迎视频生成器”流程。

生成视频