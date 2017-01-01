新员工教程视频生成器：简化员工入职培训

轻松使用逼真的AI虚拟形象创建引人入胜的员工入职和培训视频。

制作一段45秒的新员工教程视频，向新市场团队成员解释如何使用公司的项目管理软件进行日常任务。视觉风格应简洁专业，配有轻快的音轨，利用HeyGen的文本转视频功能准确传达复杂步骤。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的说明视频，面向所有新员工在入职培训期间，介绍公司的核心价值观和文化。视频应具有吸引人且友好的视觉和音频风格，利用HeyGen的AI虚拟形象展示多元化团队成员分享见解。
示例提示词2
为新的人力资源人员创建一段简洁的30秒培训视频，记录根据公司标准操作程序访问和更新员工记录的逐步过程。该视频需要清晰简洁的视觉风格，配以权威但亲切的语音生成，结合专业模板和场景以确保清晰。
示例提示词3
设计一段75秒的全面新员工教程视频，为新销售助理提供CRM系统基本导航和潜在客户管理功能的概述。视觉风格应动态且信息丰富，配以现代音频背景，充分利用HeyGen的媒体库/素材支持相关的B-roll镜头。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

新员工教程视频生成器的工作原理

快速创建引人入胜且信息丰富的新员工教程视频，以简化入职流程并从第一天起赋能您的团队。

1
Step 1
粘贴您的脚本
轻松将您的入职内容转化为引人入胜的视频。粘贴您的教程脚本，利用我们的文本转视频功能，确保为新员工传达准确的信息。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
通过选择多样化的逼真AI虚拟形象让您的教程栩栩如生。选择完美的演示者，以专业且友好的面貌传递您的培训。
3
Step 3
应用您的品牌
在所有培训材料中保持品牌一致性。轻松应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，确保一致且专业的新员工体验。
4
Step 4
生成并分享
一键生成高质量的教程视频。利用智能分享选项轻松分发您的新员工视频，使入职培训变得可访问且有效。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的培训材料

将复杂的新员工政策和技术程序转化为清晰、易于理解的教程视频，加快学习速度。

常见问题

HeyGen如何提升培训和入职的创意视频制作？

HeyGen改变了您的视频制作方式，使创建引人入胜的新员工教程视频和员工入职内容变得轻而易举。我们的AI视频创作平台利用逼真的AI虚拟形象和预设计的视频模板，简化了制作专业培训视频的过程。

我可以使用HeyGen创建个性化视频回复并使用自定义AI虚拟形象吗？

当然可以。HeyGen使您能够使用自定义AI虚拟形象生成个性化视频回复，包括数字双胞胎选项。此功能允许独特的说明视频角色创建选项，确保您的创意资产通过精确的品牌控制反映您的品牌身份。

HeyGen在生成视频文档和说明视频方面提供了哪些功能？

HeyGen提供强大的功能来制作全面的视频文档和引人入胜的说明视频。您可以轻松地从脚本转换文本为视频，添加专业的AI语音解说，并在我们的直观编辑器中自动添加字幕和说明。

HeyGen是否支持创建详细的逐步用户指南？

是的，HeyGen是开发清晰的逐步用户指南和标准操作程序的理想AI视频创作平台。利用我们强大的功能将复杂的指令转化为易于理解的培训视频，确保有效的沟通和理解。