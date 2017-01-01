新员工教程视频生成器：简化员工入职培训
轻松使用逼真的AI虚拟形象创建引人入胜的员工入职和培训视频。
开发一段60秒的说明视频，面向所有新员工在入职培训期间，介绍公司的核心价值观和文化。视频应具有吸引人且友好的视觉和音频风格，利用HeyGen的AI虚拟形象展示多元化团队成员分享见解。
为新的人力资源人员创建一段简洁的30秒培训视频，记录根据公司标准操作程序访问和更新员工记录的逐步过程。该视频需要清晰简洁的视觉风格，配以权威但亲切的语音生成，结合专业模板和场景以确保清晰。
设计一段75秒的全面新员工教程视频，为新销售助理提供CRM系统基本导航和潜在客户管理功能的概述。视觉风格应动态且信息丰富，配以现代音频背景，充分利用HeyGen的媒体库/素材支持相关的B-roll镜头。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升培训和入职的创意视频制作？
HeyGen改变了您的视频制作方式，使创建引人入胜的新员工教程视频和员工入职内容变得轻而易举。我们的AI视频创作平台利用逼真的AI虚拟形象和预设计的视频模板，简化了制作专业培训视频的过程。
我可以使用HeyGen创建个性化视频回复并使用自定义AI虚拟形象吗？
当然可以。HeyGen使您能够使用自定义AI虚拟形象生成个性化视频回复，包括数字双胞胎选项。此功能允许独特的说明视频角色创建选项，确保您的创意资产通过精确的品牌控制反映您的品牌身份。
HeyGen在生成视频文档和说明视频方面提供了哪些功能？
HeyGen提供强大的功能来制作全面的视频文档和引人入胜的说明视频。您可以轻松地从脚本转换文本为视频，添加专业的AI语音解说，并在我们的直观编辑器中自动添加字幕和说明。
HeyGen是否支持创建详细的逐步用户指南？
是的，HeyGen是开发清晰的逐步用户指南和标准操作程序的理想AI视频创作平台。利用我们强大的功能将复杂的指令转化为易于理解的培训视频，确保有效的沟通和理解。