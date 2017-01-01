轻松生成新员工入职视频
通过使用动态模板和场景制作专业定制的视频，简化新员工培训，提供引人入胜的体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个信息丰富的45秒视频，供人力资源团队使用，展示如何快速定制部门特定的入职视频。该视频应展示HeyGen的多样化模板和场景，具有简洁专业的美学风格，平和的背景音乐，以及自信的旁白，突出使用入职视频生成器创建定制内容的简便性。
开发一个引人入胜的60秒AI入职视频，面向全球团队的远程新员工，解释基本工具和资源。视觉方法应现代且包容，结合HeyGen媒体库/库存支持的多样化素材，配以动态的音轨和多语言字幕/说明，以确保全球观众的可访问性和理解。
想象一个简洁的30秒培训视频，面向学习与发展专家，使用动画角色说明公司的一项关键政策。视觉基调应既有趣又清晰，配有引人入胜的叙述声音和图形，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能适应各种平台，展示如何有效地调整视频模板以快速进行员工培训。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我新员工入职视频的创意？
HeyGen允许您使用各种引人入胜的视频模板、AI化身和动画角色定制视频，创造独特而难忘的新员工入职视频体验。您可以调整每个方面以反映您品牌的独特身份。
是什么让HeyGen成为有效的AI入职视频制作工具？
HeyGen利用先进的AI技术轻松将文本转化为视频，使您能够快速创建专业的员工入职内容。其AI化身和逼真的旁白确保每位新员工都能获得一致且引人入胜的体验，优化员工培训。
HeyGen的视频生成器能否简化引人入胜的员工入职内容的创建？
当然可以。HeyGen的新员工入职视频生成器提供了一个简化的流程，使人力资源团队能够快速制作高质量的培训材料。利用现成的视频模板，将您现有的脚本在线转换为精美的视频，节省宝贵的时间。
HeyGen如何支持入职中的品牌一致性和全球团队沟通？
HeyGen通过强大的品牌控制功能确保您所有员工入职视频的品牌一致性，包括标志和颜色。此外，其字幕生成功能使您的内容对多元化的全球团队来说既可访问又清晰，促进包容性沟通。