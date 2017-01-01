新员工解释视频制作器：简化入职流程

通过我们从脚本到视频的功能，轻松创建动态视频，简化新员工入职流程。

制作一段1分钟的新员工入职视频，介绍公司文化和关键团队成员。目标受众为人力资源经理和人才招聘专家，视频风格应专业且亲切，配有友好、清晰的音频旁白。强调使用HeyGen的AI虚拟形象轻松创建个性化的引导体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段90秒的解释视频，详细说明新软件更新的复杂技术流程，目标受众为IT支持人员和项目经理。视频应具有现代、简洁和指导性的视觉美感，配以精确、信息丰富的旁白。突出HeyGen的从脚本到视频功能如何简化准确技术内容的制作。
示例提示词2
制作一段45秒的内部沟通视频，宣布季度成就和即将开展的团队计划。此视频面向所有员工，风格应动态、简洁且视觉吸引力强，配有欢快的背景音乐。展示HeyGen的模板和场景，快速组装出专业外观的更新内容，无需大量设计工作。
示例提示词3
创建一段2分钟的培训视频，演示数据输入和合规的最佳实践，面向部门主管和企业培训师。视觉风格应信息丰富且结构化，配有专业且令人安心的旁白。展示HeyGen的字幕/说明功能如何确保多元化全球员工的可访问性和清晰度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

新员工解释视频制作器的工作原理

通过我们的AI驱动平台轻松制作引人入胜且信息丰富的新员工解释视频，旨在简化入职流程并从第一天起吸引新人才。

1
Step 1
创建您的解释视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本，我们的AI驱动视频制作将其转化为新员工的动态解释视频。
2
Step 2
为您的视频添加AI虚拟形象
从我们多样化的AI虚拟形象中选择一个来展示您的内容，为您的新员工解释视频提供专业且引人入胜的面貌。
3
Step 3
应用您的品牌标识
结合公司的品牌控制，如标志和颜色，确保您的新员工视频完美契合您的企业形象。
4
Step 4
导出并分享您的视频
导出完成的解释视频，提供比例调整选项，准备在您的内部沟通渠道中无缝分享，以欢迎新员工。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传达公司文化与价值观

使用引人入胜、激励人心的视频，向新员工有效介绍公司文化和核心价值观，促进联系。

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的解释视频的制作？

HeyGen利用先进的AI驱动视频制作，将您的脚本转化为专业的解释视频，配有AI虚拟形象和动态场景。此从文本到视频的功能结合用户友好的界面，使任何用户都能轻松快速地创建引人入胜的解释视频。

HeyGen提供哪些视频编辑功能以实现个性化内容？

HeyGen提供强大的视频编辑功能，允许用户自定义解释视频模板、添加旁白和品牌元素。通过字幕/说明和拖放编辑器等功能，您可以制作高度个性化的演示和内部沟通视频。

HeyGen可以用作新员工解释视频制作器吗？

当然可以，HeyGen是一个出色的新员工解释视频制作器，简化了引人入胜的入职内容和培训视频的制作。其AI驱动的视频制作工具允许您快速制作专业且动态的员工指导视频。

HeyGen适合没有视频编辑经验的用户吗？

是的，HeyGen设计了一个用户友好的界面，不需要任何视频编辑经验，使专业内容创作对每个人都可及。平台的直观拖放编辑器和丰富的解释视频模板库使用户能够轻松创建高质量的动画视频。