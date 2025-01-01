解锁新功能视频制作工具，打造引人入胜的内容
通过我们的AI视频生成器，轻松创建专业的社交媒体视频，利用智能的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个动态的30秒社交媒体视频，针对数字营销人员和影响者，呈现充满活力的视觉美学和时尚的音频背景。展示如何通过“AI化身”传递引人入胜的信息，将您的“社交媒体视频”转化为个性化、高影响力的内容，立即吸引注意。
为教育工作者和小企业主开发一个45秒的教学视频，采用简洁、用户友好的视觉风格，配以舒缓的器乐音乐和友好的AI语音引导观众。通过使用HeyGen丰富的“模板和场景”来构建专业外观的内容，展示“视频创作”的简单性，无需任何设计经验。
为全球内容制作者制作一个专业的60秒视频，专注于可访问性，使用流畅的视觉风格，强调清晰的文本可读性，配以权威的AI语音和细腻的背景音乐。展示平台的高级“字幕/说明”功能如何增强任何视频编辑项目，确保更广泛的受众覆盖和包容性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何在视频制作中赋予创意控制权？
HeyGen通过可定制的AI化身、丰富的模板库以及动态视觉效果和过渡选项提供广泛的创意控制。用户还可以利用音效和去除背景功能，完全个性化他们的视频创作过程。
HeyGen能否通过AI将文本转化为引人入胜的视频？
是的，HeyGen作为AI视频生成器表现出色，允许您轻松将文本脚本转化为专业视频。其从文本到视频的功能简化了视频创作过程，使制作引人入胜的内容变得简单。
HeyGen为视频编辑提供了哪些独特的AI功能？
HeyGen提供了先进的AI功能，如逼真的AI化身、AI语音生成器和自动字幕，以提升您的视频编辑体验。这些工具与新功能视频制作工具的能力相结合，确保了精致高效的制作流程。
HeyGen是否支持各种视频创作需求？
当然，HeyGen是一款多功能的新功能视频制作工具，支持多样化的视频创作需求，从营销社交媒体视频到解释内容。其强大的视频编辑器和多样的模板确保了任何项目的灵活性。