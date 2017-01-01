新功能解说生成器：简化产品发布
使用专业的AI生成配音，简化产品发布并即时创建引人入胜的解说视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个60秒的专业教程，帮助他们优化在线形象。视频应具有简洁、信息丰富的视觉美感，配以清晰的屏幕文字和友好、鼓励的音频语调。利用HeyGen的模板和场景，并整合清晰的字幕以增强理解，强调“轻松内容创作”用于“营销活动”。
为教育工作者和企业培训师开发一个30秒的生动教育短片，简化复杂的科学概念。采用明亮的插图视觉风格，配以简单的动态图形和温暖、亲切的声音来“简化想法”。利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持，呈现引人入胜的视觉效果，并通过一个引人入胜的AI化身传达信息。
为内容创作者和数字营销人员设计一个50秒的有影响力的营销解说视频，介绍一个新平台。视频需要时尚、快节奏的视觉风格，包含丰富的视觉元素和现代、充满活力的配乐。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作内容，突出“AI驱动的创意”用于“营销解说”，满足快速制作和灵活的纵横比调整及导出以适应各种平台的需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI驱动的创意提升我的营销活动？
HeyGen通过利用AI驱动的创意来打造令人惊叹的视觉效果和专业的AI生成配音，彻底革新您的营销活动。这使您能够创建与观众有效共鸣的引人入胜的解说视频。
HeyGen是否为我的解说视频提供定制品牌选项？
是的，HeyGen提供强大的定制品牌控制，允许您个性化每一个细节。您可以轻松整合品牌的标志和色彩方案，以确保所有内容的一致信息传递。
是什么让HeyGen成为轻松创建解说视频的理想选择？
HeyGen作为一个直观的AI解说视频生成器，旨在轻松创建内容，将复杂的想法转化为清晰的叙述。它确保快速和轻松的视频制作，使整个过程对每个人都无缝衔接。
HeyGen如何促进动画培训和教育内容的创建？
HeyGen利用先进的AI动画和AI化身来制作有影响力的培训视频和教育内容。这一功能有助于简化想法和概念，使动画解说视频更具吸引力且易于理解。