终极新员工介绍视频生成器
通过专业、引人入胜的视频欢迎新员工。使用我们丰富的模板和场景轻松自定义每个细节。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为前沿设计机构的新创意团队成员设计一个60秒的动画“日常生活”风格的入职视频。利用HeyGen的多样化模板和场景，通过生动的视觉效果、快速剪辑和欢快的独立流行音乐，展示办公室文化，让他们一窥令人兴奋的新环境，并提供出色的员工入职视频。
为所有新员工生成一个简洁的30秒入职介绍视频，快速概述公司价值观。视觉风格应简洁专业，具有极简美学，配以柔和的环境音乐和清晰的字幕（通过HeyGen添加），确保有效传达关键信息，作为全面的入职视频。
为高级领导职位制作一个50秒的个性化新员工视频，包含CEO的引人注目的欢迎信息。视觉和音频风格应高度精致和专业，由HeyGen的AI化身以真实、直接的语气传达，为每位新员工提供一致且有影响力的公司愿景和领导力介绍。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的新员工介绍视频？
HeyGen通过AI化身和可自定义的模板，帮助您为新员工制作激励欢迎视频。使用用户友好的拖放编辑器轻松将文本转化为引人入胜的视频信息，确保给新团队成员留下难忘的第一印象。
HeyGen有哪些功能使其成为理想的员工入职视频制作工具？
HeyGen提供强大的功能，如AI化身、文本转视频生成和配音功能，使其成为全面的员工入职视频制作工具。您可以添加字幕，利用多样化的媒体库，并确保一致的品牌形象，以高效地扩展入职内容创作。
我可以使用HeyGen自定义带有公司品牌的新员工视频吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司标志和颜色直接融入新员工视频中。利用专业设计的模板，自定义每个元素以完美契合您的品牌形象。
HeyGen的AI如何生成专业的新员工介绍视频？
HeyGen利用先进的AI技术，从简单的文本脚本生成高质量的新员工介绍视频。您可以选择多种逼真的AI化身，并利用提示原生视频创作，将您的欢迎信息以多种纵横比呈现于不同平台。