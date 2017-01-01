新员工解释视频生成器，快速入职
轻松创建专业的新员工解释视频。利用AI化身和直观工具，改变您的入职体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术精通的学习与发展专业人士和内部沟通总监开发一个90秒的视频，展示“AI视频平台”如何增强“内部沟通”的力量。该视频应采用现代创新的视觉风格，配以自信权威的旁白，特别强调HeyGen的逼真“AI化身”和先进的“语音生成”功能如何简化高影响力信息的创建，而无需复杂的制作。
为企业培训师和电子学习开发者制作一个详细的2分钟“培训视频”，展示HeyGen作为多功能“视频制作工具”的无缝工作流程。视觉和音频风格应具有教育性和吸引力，语气友好而专业，清晰展示如何使用“从脚本到视频的文本转换”将大量文本内容转化为动态视频课程，并通过自动“字幕/说明”确保可访问性。
为市场团队和小企业主创建一个动态的45秒“解释视频”，强调制作视觉上令人惊叹的“动画视频”的创造潜力。采用动态、多彩和充满活力的视觉风格，配以热情的声音，展示HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”如何实现丰富的故事讲述，以及“纵横比调整和导出”如何确保内容在任何平台上看起来完美，帮助保持强大的品牌美学。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进AI视频创作？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，使用户能够创建高质量的动画视频和解释视频。它利用复杂的AI化身和文本到视频的创作，能够高效地将脚本转化为引人入胜的视觉内容。
HeyGen有哪些功能使其成为用户友好的视频制作工具？
HeyGen提供了一个用户友好的界面，采用拖放设计，使任何人都能轻松成为视频制作者。它提供丰富的模板库，帮助您快速启动项目，从培训视频到内部沟通。
HeyGen能否为视频定制品牌和语音？
当然可以，HeyGen允许全面的品牌控制，您可以轻松将公司的标志和颜色融入所有视频中。此外，您可以生成自然的语音，以完美匹配品牌的语调。
HeyGen如何支持员工入职和培训？
HeyGen是理想的新员工解释视频生成器，帮助创建引人入胜的入职和培训视频。其功能，包括潜在的LMS集成，简化了向团队传递关键信息的过程。