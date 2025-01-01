为时尚敏感的千禧一代和Z世代创建一个30秒的“时尚到来介绍”视频，目标是Instagram故事。视觉风格应简洁现代，包含快速切换、鲜艳的色彩搭配和新服装的特写镜头，配以欢快的电子音乐。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装视觉吸引力强的内容，并通过“从脚本到视频的文本”生成简洁的文字覆盖，突出关键系列特色。

