新品到货视频制作器：展示您的最新产品
通过专业视频提升产品发布，轻松使用灵活的模板和场景制作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的“新产品”发布视频，面向B2B技术买家和产品经理，强调功能性和创新性。视觉风格应简约且信息丰富，结合3D产品渲染、干净的动画图形和精致的色彩方案，配以清晰权威的旁白。利用HeyGen的“AI化身”展示关键功能，并使用“旁白生成”提供精致一致的解说，解释产品的优势。
制作一个15秒的“即将推出”视频，以广泛的社交媒体参与为目标，为即将推出的服务或产品发布营造期待。视觉风格应黑暗神秘，慢慢揭示一瞥，或许使用抽象动画或微妙的光效，配以悬疑的电影音乐。通过“媒体库/库存支持”增强视频质量，确保最大化覆盖面，包含“字幕/说明”以便无声观看的观众。
为电商购物者制作一个60秒的“产品促销”视频，突出新产品的广泛定制选项。视觉方法应明亮有活力，展示各种产品配置，配以流畅的过渡和生动的文字动画，背景音乐欢快现代。使用“纵横比调整和导出”优化视频以适应不同平台，并通过“从脚本到视频的文本”集成关键定制提示以确保清晰。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的新品到货视频？
HeyGen是一个强大的“新品到货视频制作器”，让您可以轻松为最新系列创建“视觉吸引力强的视频”。利用可定制的“视频模板”，添加“文字动画”，并通过引人入胜的“旁白生成”增强您的“产品视频”以吸引客户注意。
HeyGen能否作为多功能的“产品视频创作者”用于社交媒体推广？
当然可以！作为一个强大的“产品视频创作者”，HeyGen使您能够设计动态的“产品促销”视频，优化用于Instagram等平台。利用“定制选项”和“品牌控制”制作高质量的“社交媒体视频”，反映您的品牌形象。
HeyGen提供哪些独特功能来生成引人入胜的“商业视频”内容？
HeyGen通过提供“AI化身”和“从脚本到视频的文本”功能脱颖而出，使其成为一个先进的“AI视频代理”。这使您能够将书面内容转化为引人入胜的视频演示，配以自然的“旁白生成”和自动“字幕/说明”。
对于没有“视频编辑器”经验的人来说，HeyGen的用户友好性如何？
HeyGen具有直观的“拖放编辑器”和广泛的“媒体库”支持，使其成为所有技能水平的用户都能使用的“视频制作器”。您可以轻松添加“动画”，使用“可定制的视频模板”，并确保您的最终输出是任何用途的“高清质量视频”。