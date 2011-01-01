专家谈判培训视频，助力双赢交易
通过AI虚拟形象生成的引人入胜的角色扮演场景，提升双赢谈判的沟通技巧。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为销售团队和企业家开发一个实用的45秒视频，通过现实的角色扮演场景展示有效的谈判策略。视频需要动态的场景化视觉风格，并在屏幕上显示清晰简洁的关键要点文本。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成多样化的场景，并为各种谈判情境调整对话。
示例提示词2
制作一个针对人力资源专业人士和团队领导的30秒信息视频，强调有效解决争端的关键沟通技巧。美学风格应平静且信息丰富，采用插图动画和舒缓的背景音乐传达支持性语气。通过使用HeyGen的字幕/说明文字确保所有口语内容的可访问性和清晰度。
示例提示词3
为高级谈判者和商业领袖设计一个复杂的90秒视频，深入探讨高级谈判策略视频，特别强调协作策略。视觉和音频风格应复杂且类似纪录片，结合多样的B-roll素材和权威的配音以增加可信度。利用HeyGen的配音生成确保在复杂解释中始终如一的专业语音传递。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
为您的培训起草引人入胜的内容，详细说明基本的谈判技巧和原则。使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将文本转化为动态视频。
Step 2
选择您的AI主持人
从多样的AI虚拟形象中选择，以视觉呈现您的谈判策略，确保为学习者提供专业且引人入胜的传递。
Step 3
通过媒体和配音增强
利用真实的配音生成提升您的谈判策略视频，清晰传达复杂概念，确保双赢谈判的清晰度和影响力。
Step 4
导出并分享
通过添加字幕/说明文字以提高可访问性，为更广泛的观众准备您的谈判培训，然后轻松导出最终视频以实现无缝分发。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化谈判培训视频的制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和从文本到视频技术将脚本转化为专业的谈判培训视频，使制作引人入胜的内容变得简单，从而提升谈判技巧。
HeyGen提供哪些功能以增强谈判技巧培训的吸引力？
HeyGen通过可定制的AI虚拟形象和配音支持动态的谈判技巧培训，帮助创建引人入胜的角色扮演场景并提高沟通技巧。
我可以使用HeyGen为我的谈判策略视频定制品牌吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您加入自己的标志和品牌颜色，以确保您的谈判策略视频保持一致且专业的外观。
HeyGen是否支持快速开发多样化的谈判策略视频？
当然，HeyGen简化了各种谈判策略视频的开发，提供模板和媒体库以快速构建在线数字图书馆的全面课程内容。