谈判培训生成器：更快掌握技能

通过个性化学习体验提升培训效果，使用HeyGen强大的AI化身生成真实的谈判场景。

示例提示词1
为学习与发展专业人士制作一个45秒的动态教学视频，展示快速创建谈判技能培训内容的强大功能。视觉风格应现代且流畅，配以充满活力和吸引力的旁白。通过利用HeyGen的从脚本到视频功能，该内容可以快速生成针对性模块，如冲突解决，确保忙碌员工的培训效果。
示例提示词2
为小企业主开发一个30秒的激励型推荐视频，讲述如何改善现实生活中的谈判。视觉和音频风格应真实且易于共鸣，叙述积极且鼓舞人心。利用HeyGen的语音生成功能，创造一个关于专注的谈判培训生成器如何改变其业务成果的无缝故事，带来更好的冲突解决和交易。
示例提示词3
想象一个为销售团队设计的60秒宣传视频，强调AI驱动的谈判场景提示生成器在持续技能发展中的好处。视觉美学应充满活力和激励性，配以积极向上的专业音频。突出HeyGen的媒体库/素材支持如何丰富多样的谈判场景，提供可定制的内容以持续提升销售表现和谈判技能。
创意引擎

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

谈判培训生成器如何运作

生成真实的谈判培训场景并通过AI驱动的视频代理练习关键技能，确保个性化的学习体验以改善结果。

1
Step 1
创建您的谈判场景
利用我们直观的谈判场景提示生成器定义特定角色、目标和参数。利用可定制的内容将情境调整到您的培训目标。
2
Step 2
选择您的AI代理
从多样的AI化身库中选择代表模拟中参与者的角色。为每个AI视频代理分配独特的角色和说话风格，以实现动态互动。
3
Step 3
添加对话并进行练习
为您的AI代理输入谈判脚本，利用文本到视频功能生成动态练习课程。参与真实的模拟以磨练您的谈判技能。
4
Step 4
导出并评估培训
导出完整的谈判培训视频以供审查和分析。利用纵横比调整和导出功能将视频调整为适合各种平台，提升培训效果。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的谈判场景

使用AI化身简化复杂的谈判动态，提供清晰易懂的场景以进行有效的冲突解决培训。

常见问题

HeyGen如何促进AI驱动的谈判培训？

HeyGen作为创新的“谈判培训生成器”，利用AI驱动的“AI视频代理”创建动态“模拟”场景。这为发展关键“谈判技能”提供了高度“个性化的学习体验”。

我可以使用HeyGen的生成式AI自定义谈判场景吗？

当然可以。HeyGen利用“生成式AI”作为强大的“谈判场景提示生成器”，允许您为多样的“练习课程”创建“可定制的内容”。这确保了针对特定培训需求的“快速内容创建”。

使用HeyGen进行谈判技能发展的好处是什么？

HeyGen通过提供多样化“AI角色”的真实“模拟”环境来增强“谈判技能培训”。这通过为学习者准备“现实生活中的谈判”和“冲突解决”来提高“培训效果”。

HeyGen提供哪些AI功能用于互动谈判练习？

HeyGen的先进“AI视频代理”技术创建了真实的“AI化身”，让学习者参与互动“练习课程”。这种独特的方法促进了高度“个性化的学习体验”，以磨练谈判策略。