原生广告视频制作工具：快速创建引人入胜的视频广告
使用强大的文字转视频AI轻松将您的脚本转化为引人入胜的原生视频广告，确保更高的参与度和简化的内容创作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对电商企业的新产品线45秒动态宣传视频。视觉和音频风格应快速且充满活力，快速剪辑和强劲的节拍。利用HeyGen的丰富模板和场景快速组装出色的视觉效果，通过精准的文字转视频生成增强叙述，制作有效的内嵌视频广告，立即吸引注意。
设计一个针对内容创作者和品牌经理的60秒品牌视频，以建立更强的品牌意识。美学风格应具备电影感和启发性，配有专业的语音生成和细腻的情感背景音乐。通过自动字幕/说明增强故事讲述，确保您的信息在所有平台上深刻而清晰地传达，使您的品牌真正脱颖而出。
为产品经理制作一个简洁的30秒功能介绍视频，介绍新软件功能。视觉风格应简洁、现代且直接，配有清晰的信息语音。使用HeyGen的媒体库/素材支持快速获取相关视觉素材，并通过使用纵横比调整和导出优化视频以适应各种社交平台，展示高效视频创作工具的强大功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助用户创建有效且富有创意的原生视频广告？
HeyGen的平台提供了强大的AI视频生成器，使用户能够制作引人入胜的原生广告视频。利用AI虚拟形象和文字转视频功能，结合多种模板，构建具有清晰行动号召的引人入胜的故事。
HeyGen提供哪些视频创作工具来制作动画视频内容？
HeyGen提供直观的视频创作工具，包括拖放界面和丰富的媒体库，非常适合动画视频制作。用户可以利用多种模板和场景，高效地实现他们的创意愿景。
HeyGen的AI视频生成器能否制作专业的品牌和解说视频？
是的，HeyGen强大的AI视频生成器非常适合创建专业的品牌和解说视频。利用AI虚拟形象和文字转视频功能，以及强大的品牌控制功能（如标志和颜色），确保您的内容完美契合品牌形象。
HeyGen提供哪些功能以确保原生广告视频在各种平台上得到优化？
HeyGen提供了优化原生广告视频的基本功能，例如针对不同平台的纵横比调整。您还可以添加字幕和说明，确保您的内嵌视频广告在移动设备上得到优化，并在不同环境中获得更高的参与率。