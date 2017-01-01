市政服务视频制作工具，提供清晰的公共信息
通过AI化身生成的专业公共信息视频，简化地方政府沟通并提高市民参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的公益广告，旨在改善地方政府关于严重天气应急准备的沟通。利用HeyGen强大的语音生成功能传达紧急但令人安心的信息，配合动态素材和必要的屏幕文字，以实现即时影响。目标受众是所有当地社区成员，尤其是那些偏好视觉和听觉信息的人。
制作一个45秒的社交媒体视频，以提高市民对即将到来的全市美化项目的参与度。这个鼓舞人心的视频应利用HeyGen的预设模板和丰富的媒体库/素材支持，展示充满活力的社区参与和未来的绿色空间。视觉和音频风格应积极向上，直接针对渴望贡献的家庭和社区志愿者。
创建一个1分钟的技术演示视频，解释如何使用新的移动应用程序报告市政服务问题。该视频将大量依赖HeyGen的文本转视频功能，将详细的脚本转化为引人入胜的视觉指南，确保自动字幕/说明开启以实现最大可访问性。风格应现代且直接，作为所有技术精通市民的全面视频生成工具。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化市政服务的视频生成？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，简化市政服务视频的创建。这使得公共信息视频的制作更加高效，能够快速将脚本转化为引人入胜的视觉内容。
地方政府沟通团队能否轻松使用HeyGen创建专业视频？
是的，HeyGen提供用户友好的拖放界面和预设模板，使地方政府沟通团队能够轻松制作专业视频。品牌控制确保所有内容符合官方指南，增强市民参与度。
HeyGen为政府视频制作提供了哪些技术功能以提高可访问性？
HeyGen提供强大的语音生成功能和自动字幕/说明，这对于提高政府视频制作的可访问性至关重要。这些技术功能确保公共信息视频清晰，并能覆盖更广泛的受众，包括听力障碍者。
HeyGen如何通过视频内容增强市民参与度？
HeyGen使市政当局能够通过快速生成多样化的视频内容来提高市民参与度，适用于社交媒体和公共会议。其AI视频制作能力促进了创意叙事，使复杂信息对社区更具吸引力和可访问性。