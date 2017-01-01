多语言视频制作工具 即刻创建全球AI视频

即刻拓展您的全球影响力。使用我们的文本到视频功能，将您的脚本转化为任何语言的引人入胜的视频。

创建一个45秒的动态宣传视频，目标是希望拓展国际市场的小企业主。视觉风格应积极向上且专业，展示多元化的全球市场，配以充满活力的背景音乐，突出他们如何使用从脚本到视频的文本转换功能来即时本地化他们的信息。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的信息视频，面向教育工作者和内容创作者，展示如何轻松生成多语言教育内容。视觉风格应简洁现代，采用一个引人入胜的AI化身清晰而有条理地传达信息，展示AI化身如何触及全球学生群体的力量。
示例提示词2
设计一个30秒的时尚快节奏广告，面向市场团队，重点是快速本地化地推出新产品。视频应使用快速剪辑和视觉吸引力强的丰富图形和视频素材，结合专业的多语言配音生成，以有效跨文化沟通。
示例提示词3
开发一个90秒的企业沟通视频，面向需要一致全球更新的内部团队。视觉风格应专业且清晰，利用预设计的模板和场景布局，适应多种语言，确保信息简洁且引人入胜，并通过屏幕文字强化信息，适合多元化的国际员工。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

多语言视频制作工具的工作原理

轻松将您的内容转化为全球信息。使用我们先进的AI视频平台，创建、定位和传递超过140种语言的引人入胜的视频。

1
Step 1
创建您的核心视频
首先使用我们的AI视频创作工具生成您的视频。只需输入您的脚本，让我们的AI将其转化为动态视频，配以您选择的AI化身和场景。
2
Step 2
选择目标语言
利用HeyGen的多语言支持，从超过140种语言中进行选择。我们的平台会自动翻译您的脚本并生成配音，使您的内容在全球范围内可访问。
3
Step 3
定制本地化
通过我们的本地化功能优化您的多语言内容。轻松调整翻译、语音风格，并添加字幕或说明文字，以确保文化准确性和完美的观众参与度。
4
Step 4
导出您的全球视频
一旦您的多语言视频完善后，以各种格式和纵横比导出。通过高质量的本地化视频内容跨越国界传递您的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强全球培训

.

通过提供本地化的引人入胜的AI视频，增强全球员工培训。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作？

HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的视频，帮助用户简化AI视频创作。它作为一个AI视频制作助手，使专业视频制作变得可访问且高效。

HeyGen能为我的视频创建逼真的AI化身吗？

是的，HeyGen提供多样化的富有表现力的AI化身，可以让您的信息栩栩如生。您还可以利用平台内丰富的图形和视频素材库来增强您的视觉故事。

HeyGen为多语言内容提供了哪些创意可能性？

HeyGen是一个强大的多语言视频制作工具，支持超过140种语言，实现全球观众的无缝本地化。您可以生成真实的配音，确保您的信息在多元语言环境中产生共鸣。

HeyGen是否提供高效的视频生成工具？

当然，HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，提供超过1000个自定义视频模板来启动您的项目。这促进了快速内容制作，并允许轻松的文本编辑和定制以满足您的特定需求。