多语言视频生成器：使用AI创建全球内容
使用AI语音生成轻松将您的视频翻译和本地化为175多种语言。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个时尚现代的45秒视频，专为营销专业人士和内容创作者设计，旨在实现高影响力的活动。视觉风格应引人入胜且充满活力，快速剪辑和屏幕文字突出关键优势。它将展示HeyGen的“AI化身”和“模板与场景”如何简化内容创作，将其呈现为打造专业品牌信息的终极“AI视频生成器”。
为企业培训师和人力资源部门开发一个信息丰富且清晰的60秒视频，专注于高效的知识传播。视觉风格应专业简洁，使用干净的图形和易读的字幕。该视频将展示HeyGen的“纵横比调整与导出”和“字幕/说明”功能如何支持定制培训内容的“规模化视频制作”，确保“自动化工作流程”以实现一致的内部沟通。
为拥有大量视频库的全球内容制作人和教育工作者创建一个充满活力的30秒视频。视觉风格应充满活力，展示无缝集成不同语言的片段。该作品将突出HeyGen的“语音生成”和“字幕/说明”功能，将其定位为首屈一指的“视频翻译器”，可以将“任何视频”翻译成多种语言，使现有内容在全球范围内可访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的创意视频项目？
HeyGen通过利用先进的AI技术，轻松创建工作室质量的视频，包括生成令人惊叹的数字化身和使用大量现成模板。您可以使用品牌元素和丰富的图形自定义AI视频，将您的创意愿景变为现实。
HeyGen为全球内容提供了哪些多语言功能？
HeyGen作为强大的多语言视频生成器和AI视频翻译器，支持超过175种语言。它通过翻译任何视频、生成准确的字幕以及提供逼真的语音克隆，为全球观众实现无缝本地化。
HeyGen如何简化从文本到视频的制作过程？
HeyGen通过直接将脚本转化为高质量的AI视频来简化视频制作。我们的平台自动化内容工作流程，让您能够高效地创建即时语音和从文本生成视频，大幅提升视频产出。
我可以使用HeyGen自定义我的AI视频和数字化身吗？
当然可以！HeyGen为您提供广泛的选项来自定义AI视频和数字化身。您可以创建自己的数字版本，使用丰富的图形个性化视频内容的每个方面，并应用品牌控制以确保一致且专业的外观。