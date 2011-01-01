多语言教程视频模板，助力全球传播
使用我们先进的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的本地化教程视频，面向全球观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个详细的1.5分钟教学视频，针对软件开发人员和IT培训师，解释一个新的编码概念。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面文档无缝转换为视觉指南，确保技术准确性。通过自动生成的字幕/说明增强理解，为所有观众提供清晰度和可访问性。
设计一个引人入胜的2分钟企业培训模块，面向国际营销团队，展示新全球活动中的最佳实践，利用多语言教程视频模板。使用HeyGen的多种模板和场景来建立一致的品牌形象，并利用AI虚拟形象和高级语音生成无缝传递本地化信息，创造出与多元文化产生共鸣的多语言视频。
开发一个简洁的0.75分钟解释视频，面向企业沟通人员，介绍新的内部政策，针对各种平台进行优化。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，丰富视觉叙述，无需外部资源。通过使用纵横比调整和导出，确保在所有设备上获得最佳观看效果，保证您的品牌视频的精致专业输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何从脚本中实现AI视频创作？
HeyGen的AI视频制作工具让您可以轻松地将文本转化为视频。只需输入您的脚本，我们的平台就会生成一个专业的视频，配有AI虚拟形象和同步语音生成。这简化了视频生成的全过程。
HeyGen能为全球观众制作多语言视频吗？
当然可以，HeyGen让您轻松制作多语言视频。利用我们的AI视频翻译器和一键翻译功能，您可以生成多语言语音和字幕，确保您的内容在各种语言中引起全球观众的共鸣。
HeyGen提供哪些高级AI功能用于视频个性化？
HeyGen提供强大的AI功能用于个性化，包括多样化的AI虚拟形象。您还可以利用高级语音生成功能，创造出自然的旁白，提高视频的参与度和专业质量，而无需复杂的编辑技能。
如何使用HeyGen自定义和导出视频？
HeyGen的直观视频编辑器允许广泛的自定义，从丰富的图形到纵横比调整。一旦您的视频完成，您可以轻松地以各种格式导出视频，配有自动转录和字幕，准备好进行分发。