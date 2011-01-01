多语言培训视频生成器：快速创建全球内容

快速为全球观众创建引人入胜的员工培训视频，利用强大的AI化身，简化工作流程并节省成本。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的60秒教学视频，针对全球企业和学习与发展部门，展示如何无缝生成多语言培训视频，以适应多元化的员工队伍。视觉上，呈现不同的虚拟主持人流利地讲述各种语言，保持信息丰富且友好的音频语调。此演示应突出HeyGen强大的语音生成能力，证明如何轻松实现跨越280多种语言的沟通。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒宣传视频，面向小型企业和内容创作者，展示将脚本快速转化为专业培训视频的速度和简便性。视觉和音频风格应快速、直接且高效，强调快速设置和即时结果。视频必须强调HeyGen的从脚本到视频功能，支持快速内容更新和操作指南。
示例提示词3
为市场团队和内部沟通创建一个引人入胜的50秒展示视频，突出HeyGen的AI视频平台如何促进创建视觉吸引力和可访问的员工培训视频。采用时尚、现代的视觉美学，配有可定制的模板和清晰的音频，通过集成字幕/说明确保可访问性。此作品应强调HeyGen的模板和场景以及其字幕/说明功能的实用性，以实现精美、包容的内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

多语言培训视频生成器的工作原理

轻松创建专业的AI驱动多语言培训视频，使您的内容对全球员工队伍既可访问又引人入胜。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您的培训内容。我们的平台使用您的文本生成初始视频场景，利用从脚本到视频功能将您的信息生动呈现。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌。根据培训视频的语调自定义他们的外观和风格，确保一致的虚拟主持人。
3
Step 3
生成多语言配音和字幕
通过自动生成280多种语言的AI语音和字幕来扩大您的影响力。只需选择您想要的语言，即可通过AI配音创建真正的全球培训内容。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的多语言培训视频完成，利用我们的纵横比调整和导出功能为任何平台做好准备。无缝集成或直接与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建专业教育内容

轻松制作清晰且引人入胜的培训视频，用于医学等复杂主题，增强理解和学习效果。

常见问题

HeyGen如何帮助我在没有编辑技能的情况下创建引人入胜的员工培训视频？

HeyGen使用户能够轻松制作高质量、动态的员工培训视频。通过直观的工具，您可以利用AI化身并将文本转化为视频，无需复杂的编辑技能即可创建专业内容。

HeyGen为视频创作提供了哪些类型的AI化身和虚拟主持人？

HeyGen提供多样化的AI化身和虚拟主持人，能够赋予您的脚本生命。这些AI驱动的主持人可以无缝集成到您的视频中，提供专业且一致的屏幕呈现。

HeyGen能为全球员工生成多语言培训视频吗？

当然可以，HeyGen是一个强大的AI视频平台，旨在轻松生成多语言培训视频。我们的技术支持多种语言，确保您的信息通过专业的AI语音和翻译能力有效传达给多元化的全球观众。

使用HeyGen可以将文本脚本转化为完整的AI视频吗？

是的，HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了将文本脚本转化为精美AI视频的过程。只需输入您的文本，HeyGen的平台将创建一个完整的视频，包括AI化身和同步配音。