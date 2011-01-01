全球电子学习的多语言培训视频模板
轻松使用AI语音演员和无缝旁白生成本地化您的电子学习视频，覆盖全球受众。
开发一个45秒的教学视频，向全球客户介绍一项新的软件功能，提供清晰简洁的解释。视觉风格应简洁且以教程为中心，结合屏幕录制和简洁的图形，而音频则提供清晰的解说，并可选择多语言字幕/说明以增强可访问性。此视频强调本地化功能，确保每位用户都能理解更新，使用HeyGen的从脚本到视频和字幕/说明功能高效创建。
创建一个动态的30秒视频，提供“5个远程工作效率提升小贴士”给分布式团队。视觉风格应快速且视觉刺激，带有动画文字覆盖和相关的媒体库素材，并由友好、积极的AI语音演员配音。这个引人入胜的内容旨在提供快速、可操作的建议，充分利用HeyGen的旁白生成和媒体库/素材支持，保持全球团队的动力和联系。
制作一个全面的90秒内部沟通视频，宣布针对国际办公室员工的重要公司政策变更。语气应权威但令人安心，专业的AI化身在品牌背景下传达信息，并为不同地区同步脚本翻译和旁白。这个关键视频是全球培训计划的一部分，将使用HeyGen的AI化身和从脚本到视频功能开发，确保清晰和广泛的可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI增强我培训视频的创意？
HeyGen通过利用AI化身和多样化的多语言培训视频模板，帮助您创建引人入胜的内容。您可以通过独特的场景和视觉元素自定义视频，大大提升您的电子学习材料的创意吸引力。
HeyGen为全球培训计划提供了哪些多语言功能？
HeyGen提供强大的本地化功能，包括用于脚本翻译和自动字幕及配音的AI语音演员技术。这使得多语言电子学习视频的高效创建成为可能，确保您的全球培训计划在全球范围内都能被访问和有效。
我可以使用HeyGen自定义我的电子学习视频的外观吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制来定制视频，确保您的电子学习视频制作与您的品牌形象一致。您可以加入您的标志、品牌颜色，并利用我们库中的各种模板和媒体来创建引人入胜的内容。
HeyGen的AI工具如何简化电子学习视频制作？
HeyGen的AI工具简化了从脚本到屏幕的整个电子学习视频制作过程。文本到视频生成和AI化身等功能大大缩短了创建时间，使得高质量的培训视频和入职内容的高效制作变得更加容易。