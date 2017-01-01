想象一个45秒的充满活力且专业的视频，目标是小企业主和人力资源经理，展示他们如何轻松地将普通文本转化为引人入胜的培训视频。视觉风格应简洁现代，展示直观界面的快速剪辑，配以热情的旁白。此视频将展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，使其成为真正的多语言培训视频制作工具，突出其易用性。

生成视频