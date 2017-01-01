多语言培训视频制作工具：扩展全球学习
使用逼真的AI化身，轻松制作280多种语言的引人入胜的员工培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的引人入胜且具有指导性的视频，面向企业培训部门和学习与发展专家，专注于个性化员工培训视频。视觉风格应精致专业，AI化身在多样化的企业环境中互动，配以自信、权威的旁白。此作品应突出HeyGen的创新“AI化身”功能，展示如何创建定制视频模板以实现可扩展、有影响力的学习。
为全球公司和教育工作者开发一个30秒的信息丰富且简洁的视频，强调跨多样化受众的无缝沟通。视觉风格将是全球灵感的，带有动画文本和简洁的图形，配以清晰、中性的旁白。此视频将展示HeyGen的“字幕/说明”功能，说明任何培训视频创作者如何轻松确保其内容在280多种语言中可访问。
为内容创作者和营销团队制作一个50秒的动态创新视频，展示如何快速将现有书面内容转化为引人入胜的视频。视觉风格应快速且视觉丰富，结合库存镜头和媒体库资产，配以充满活力、现代的配乐。此视频将强调HeyGen的“语音生成”功能，展示其作为AI视频生成器的强大功能，能够即时将脚本转化为引人入胜的叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化专业培训视频的制作？
HeyGen的先进AI视频生成器通过将文本转化为引人入胜的视频内容，简化了整个过程。用户可以利用AI化身和语音生成，快速制作高质量的员工培训视频，而无需广泛的视频编辑专业知识。
HeyGen能为全球员工制作多语言培训视频吗？
当然可以。HeyGen是一个强大的多语言培训视频制作工具，提供强大的AI配音和多种语言的自动字幕/说明功能。此功能确保您的培训内容对多元化的全球受众具有可访问性和影响力。
HeyGen生成的视频有哪些品牌定制选项？
HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的视频与您的企业形象完美契合。您可以使用自定义视频模板，添加公司标志，整合特定品牌颜色，并将其他品牌元素直接融入您的AI视频生成器输出中。
HeyGen如何利用AI化身进行文本到视频的转换？
HeyGen利用先进的AI化身，促进从脚本到视频的无缝转换。这些AI化身配有逼真的语音生成，以自然和引人入胜的方式传递您的内容，使其成为高效的培训视频创作工具。