全球团队的多语言培训视频生成器
赋能学习与发展团队使用先进的AI化身创建280多种语言的引人入胜且具成本效益的员工培训视频。
通过一段为人力资源部门和IT支持团队设计的简洁2分钟指导视频，彻底革新员工入职流程。这段视频以视觉化的逐步演示为特色，包含屏幕共享元素和信息图表，可以通过简单脚本使用文本转视频功能轻松生成。平静而信息丰富的旁白确保新员工快速掌握基本技术程序，使培训高效且可扩展。
了解中小企业主和培训经理如何在不超预算的情况下快速创建高影响力的培训视频，这段60秒的动态视频展示了现代图形和快速创建步骤，强调AI视频生成器如何通过预设计模板和场景以经济高效的方式制作引人入胜的内容。欢快而充满活力的音频风格将传达视频创建的简单性和速度，适用于各种内部沟通。
赋能全球公司和内容经理轻松更新和本地化培训内容，通过一段专业的45秒视频。这段视频以无缝过渡和全球可访问的视觉效果为特色，展示了旁白生成如何促进AI配音，将现有材料翻译和改编为280多种语言。流畅、专业的声音将引导观众利用HeyGen平台提升多语言培训视频的文化相关性和广泛覆盖。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen通过利用先进的AI化身和文本转视频功能，赋能高效的视频创建。它提供了一种端到端的视频生成解决方案，轻松将脚本转化为专业视频。
HeyGen能创建多语言培训视频吗？
是的，HeyGen作为一个强大的多语言培训视频生成器，支持280多种语言的AI配音。这包括生成精确的字幕和说明文字，使全球沟通无缝衔接。
HeyGen提供哪些视频创建的技术功能？
HeyGen提供强大的技术功能，如无缝的脚本到视频转换，自动生成旁白和同步字幕/说明文字。我们的AI助手引导用户完成整个视频创建过程，简化复杂任务。
HeyGen支持品牌定制的视频模板吗？
当然，HeyGen提供定制视频模板和强大的品牌控制，包括标志和颜色定制。这确保所有员工培训和入职视频完美契合您的品牌形象。