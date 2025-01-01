多语言宣传视频制作者：全球影响，本地效应
轻松扩展您的市场。我们的AI语音生成功能为任何观众翻译您的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和内容创作者开发一个45秒的动态宣传视频，突出AI视频创作工具在快速内容生成方面的高效性。视觉风格应快速现代，配以生动的图形，并辅以欢快、充满活力的配乐，利用HeyGen的丰富模板和场景传递引人注目的信息。
想象一个为小企业主和创业者设计的60秒信息视频，展示将文本转换为视频以提升在线存在的简单过程。视觉风格应清晰且用户友好，屏幕上的文字强化关键点，音频则采用平静的解释性语音，展示字幕/字幕的无缝集成。
制作一个2分钟的技术概述视频，面向企业培训师和教育工作者，展示AI视频制作者在创建本地化培训内容方面的强大功能。视觉风格应权威且清晰，清晰地呈现复杂信息，音频精确且具有指导性，展示如何通过调整纵横比和导出适应各种平台的内容。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到AI视频的创作？
HeyGen通过先进的“文本到视频”技术，允许用户直接将文本脚本转化为引人入胜的视频，从而简化了这一过程。我们的“AI视频制作者”让您可以从多样的“AI化身”中选择，并通过用户友好的界面生成自然的“语音生成”，使“AI视频创作工具”对每个人都易于使用。
HeyGen能否为全球观众翻译视频？
是的，HeyGen作为一个强大的“多语言宣传视频制作者”，能够轻松实现“AI视频翻译”。您可以通过我们的“一键视频翻译”功能，利用“AI语音配音”和自动生成的“字幕/字幕”来触达“全球观众”。
品牌视频有哪些定制选项？
HeyGen为“品牌视频”提供了广泛的定制选项，包括多种“视频模板”和场景供您选择。您可以使用自定义标志和颜色应用您的品牌，并将您自己的媒体与我们的素材库结合使用。
HeyGen是否提供工具来协助视频脚本创作？
是的，HeyGen包含一个“AI脚本生成器”，以帮助简化您的“AI视频创作工具”工作流程。此功能有助于快速起草引人入胜的脚本，使视频制作过程从头到尾更加高效。