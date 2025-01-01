您的终极多语言宣传视频生成器
使用HeyGen强大的AI化身轻松本地化您的信息，以吸引多元化市场。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向需要快速高效生成宣传视频的内容创作者和小型企业。该视频应采用动态且引人入胜的视觉风格，配以清晰自然的AI配音，展示AI视频生成器如何将基础脚本转化为精美视频。强调使用HeyGen的从脚本到视频功能的简便性，大幅缩短创作时间。
制作一个2分钟的技术演示，面向教育机构和企业培训部门，重点介绍多语言字幕和标题的精准性。视频应采用信息丰富且清晰的视觉风格，使用易于理解的图形呈现复杂概念，并配合同步的AI生成配音。通过演示HeyGen的字幕/标题功能，展示如何轻松添加和自定义不同语言的字幕，使培训材料通过有效的AI配音在全球范围内可访问。
制作一个45秒的说服性视频，目标是营销机构和预算有限的企业，展示如何显著降低制作成本。视频应具备快速解决方案导向的视觉美学，结合直接且引人注目的AI生成配音。展示HeyGen的模板和场景功能，说明如何快速创建专业级视频，既节省时间又降低成本，同时不影响质量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化面向全球观众的视频本地化过程？
HeyGen利用先进的AI视频翻译和AI配音功能，使创作者能够轻松本地化他们的宣传视频。这项技术确保了无缝的翻译和唇同步，使您的内容能够引起全球观众的共鸣。
HeyGen在从脚本生成AI视频方面提供了哪些技术能力？
HeyGen使用强大的文本到视频技术将您的书面脚本转化为高质量的AI视频。此过程包括生成逼真的AI化身和同步的AI配音，简化了复杂的视频制作。
HeyGen能否使用自定义AI化身和特定品牌控制创建品牌视频？
当然可以。HeyGen支持通过集成特定品牌元素和自定义AI化身来创建专业的品牌视频。这确保了视觉一致性，并在所有视频内容中加强品牌识别。
使用HeyGen开发多语言社交媒体宣传的好处是什么？
HeyGen是创建引人入胜的社交媒体宣传的理想AI视频生成器，显著降低了制作成本和时间。它提供多语言字幕和标题以及各种预设计模板，使您的活动在全球范围内更有效。