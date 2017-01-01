多语言入职视频生成器：轻松实现全球培训

全球范围内提供有影响力的多语言培训内容。利用AI语音生成，为多元化员工队伍创建引人入胜的入职视频，节省时间和成本。

制作一段1分钟的视频，面向全球人力资源和学习与发展经理，展示HeyGen的“多语言入职视频生成器”如何利用“AI化身”简化引人入胜的内容创作。视觉风格应简洁专业，展示多样化的化身用多种语言传递信息，辅以精准的“语音生成”和“字幕/说明”，突出平台轻松支持全球员工的能力。

示例提示词1
制作一段90秒的教学视频，面向IT决策者和学习与发展技术负责人，展示HeyGen的“AI视频自动化”如何创建高效的“AI驱动入职视频”。视觉风格应功能性和说明性，展示直观界面的屏幕录制，展示“从脚本到视频”功能如何无缝集成到现有的“LMS集成”工作流程中，强调通过智能“模板和场景”加快生产并减少手动工作。
示例提示词2
制作一段45秒的动态视频，面向培训内容创作者，展示HeyGen如何通过其一系列“可定制模板”促进优质“多语言培训内容”。视觉叙事应生动，展示快速编辑和调整，强调“模板和场景”的灵活性，以有效的“内容本地化”覆盖不同地区观众，重点是通过“纵横比调整和导出”提供适合任何平台的精美输出。
示例提示词3
设计一段1分30秒的信息视频，面向拥有多元化国际团队的企业客户，突出HeyGen在传递关键信息方面对“140多种语言”的无与伦比的支持。视觉呈现应清晰专业，利用“媒体库/素材支持”中的多样化素材代表各个地区，同时强调“字幕/说明”的精准性和“语音生成”的自然流畅性，以确保所有培训或沟通材料的技术准确性和有效的“本地化功能”。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

多语言入职视频生成器的工作原理

通过AI驱动的多语言视频简化全球员工入职。轻松创建、本地化和分享超过140种语言的引人入胜的内容。

1
Step 1
创建您的核心视频内容
首先将您的脚本直接粘贴到平台中。我们的文本转视频功能将把您的文本转化为引人入胜的视频场景，准备进行自定义。
2
Step 2
选择AI化身和语音
从多样化的AI化身中选择以代表您的品牌。通过专业的AI语音生成增强您的视频，确保清晰一致的旁白。
3
Step 3
添加多语言语音和字幕
通过生成超过140种语言的AI语音和字幕/说明，轻松本地化您的内容，使您的入职视频可供全球员工访问。
4
Step 4
导出并分发您的视频
以各种纵横比下载完成的多语言入职视频。无缝集成到您的学习管理系统（LMS）中，以便于分发和员工培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

融入激励性的入职内容

生成引人入胜的激励视频，作为入职的一部分，使新员工与公司文化和愿景保持一致。

background image

常见问题

HeyGen如何促进AI驱动的入职视频的创建？

HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，将脚本转化为专业且引人入胜的员工入职视频。这个AI视频平台简化了内容创作，加快了高质量培训内容的生产，无需复杂的视频编辑。

HeyGen能否支持全球员工的多语言入职视频生成？

当然可以。HeyGen是一个强大的多语言入职视频生成器，提供超过140种语言的AI语音生成和自动字幕。这一功能确保您的员工入职视频被本地化并可供全球员工访问。

HeyGen提供哪些技术功能以将入职视频集成到现有系统中？

HeyGen提供强大的功能以实现无缝的LMS集成和SCORM导出，使AI生成的视频轻松融入现有的学习管理系统。该平台还支持自动视频转录和屏幕录制，以提供全面的培训材料。

我如何使用HeyGen自定义AI化身和入职视频的整体外观？

HeyGen提供广泛的自定义选项，包括个性化的AI演员、可定制的模板以及品牌标识和颜色的控制。这确保您的AI驱动入职视频保持一致的品牌形象，并提供量身定制的学习体验。