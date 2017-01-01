多语言入职视频生成器：轻松实现全球培训
全球范围内提供有影响力的多语言培训内容。利用AI语音生成，为多元化员工队伍创建引人入胜的入职视频，节省时间和成本。
制作一段90秒的教学视频，面向IT决策者和学习与发展技术负责人，展示HeyGen的“AI视频自动化”如何创建高效的“AI驱动入职视频”。视觉风格应功能性和说明性，展示直观界面的屏幕录制，展示“从脚本到视频”功能如何无缝集成到现有的“LMS集成”工作流程中，强调通过智能“模板和场景”加快生产并减少手动工作。
制作一段45秒的动态视频，面向培训内容创作者，展示HeyGen如何通过其一系列“可定制模板”促进优质“多语言培训内容”。视觉叙事应生动，展示快速编辑和调整，强调“模板和场景”的灵活性，以有效的“内容本地化”覆盖不同地区观众，重点是通过“纵横比调整和导出”提供适合任何平台的精美输出。
设计一段1分30秒的信息视频，面向拥有多元化国际团队的企业客户，突出HeyGen在传递关键信息方面对“140多种语言”的无与伦比的支持。视觉呈现应清晰专业，利用“媒体库/素材支持”中的多样化素材代表各个地区，同时强调“字幕/说明”的精准性和“语音生成”的自然流畅性，以确保所有培训或沟通材料的技术准确性和有效的“本地化功能”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI驱动的入职视频的创建？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，将脚本转化为专业且引人入胜的员工入职视频。这个AI视频平台简化了内容创作，加快了高质量培训内容的生产，无需复杂的视频编辑。
HeyGen能否支持全球员工的多语言入职视频生成？
当然可以。HeyGen是一个强大的多语言入职视频生成器，提供超过140种语言的AI语音生成和自动字幕。这一功能确保您的员工入职视频被本地化并可供全球员工访问。
HeyGen提供哪些技术功能以将入职视频集成到现有系统中？
HeyGen提供强大的功能以实现无缝的LMS集成和SCORM导出，使AI生成的视频轻松融入现有的学习管理系统。该平台还支持自动视频转录和屏幕录制，以提供全面的培训材料。
我如何使用HeyGen自定义AI化身和入职视频的整体外观？
HeyGen提供广泛的自定义选项，包括个性化的AI演员、可定制的模板以及品牌标识和颜色的控制。这确保您的AI驱动入职视频保持一致的品牌形象，并提供量身定制的学习体验。