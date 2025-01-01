多语言营销视频制作工具：走向全球
将您的营销内容转化为全球观众。利用强大的从脚本到视频功能，打造有影响力的本地化活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主打造60秒动态解说视频，目标是实现全球覆盖。视觉风格应引人入胜且节奏快速，利用现代图形和屏幕文字强调关键优势。音频应欢快且清晰，配以自动生成的字幕/说明文字，适应多种语言，展示从脚本到视频的无缝转换能力和字幕/说明文字功能。
为企业培训师开发2分钟技术教程，展示如何简单地将培训材料转换为多语言视频格式。视觉风格应简洁，采用屏幕录制和动画信息图引导观众。音频需信息丰富且精确，由专业AI语音提供，强调HeyGen的配音生成和字幕/说明文字如何实现快速一键翻译，助力全面的全球员工教育。
为广告公司制作简洁的45秒宣传视频，展示创建引人入胜的多语言广告的效率。视觉风格应大胆现代，快速切换HeyGen模板和场景库中的多样场景。音频将直接且有冲击力，通过引人注目的脚本直接转换为视频，展示快速的营销内容本地化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI化身制作引人入胜的内容？
HeyGen采用最先进的AI技术生成栩栩如生的AI化身，可以用超过140种语言传达您的信息。这一技术能力使得无需传统视频拍摄即可实现动态的“多语言视频”和“本地化活动”。
HeyGen的文本到视频转换过程是怎样的？
HeyGen通过将文本脚本直接转换为专业视频，简化了“AI视频创作”，并生成逼真的“配音”。这一强大的“从文本到视频”功能支持快速内容制作，包括“自动字幕/说明文字”和“1键翻译”，适用于“140多种语言”的“多语言视频”。
HeyGen如何高效支持创建本地化内容？
HeyGen被设计为一个强大的“多语言营销视频制作工具”，专为“本地化活动”而打造。它提供先进的功能，如“1键翻译”成“140多种语言”和“自动字幕/说明文字”，使您的“营销内容”轻松实现“全球覆盖”。
HeyGen能否简化团队的视频制作流程？
当然可以，HeyGen旨在简化整个“AI视频创作”流程，提供“AI脚本生成器”用于初始内容和“视频模板”用于快速启动。其平台还支持“团队协作”，允许多个用户无缝地贡献和完善“营销内容”。