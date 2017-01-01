终极多语言营销视频生成器
使用AI虚拟形象在140多种语言中创建引人入胜的营销内容，节省时间和成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业学习与发展专家制作一个90秒的信息视频，展示AI视频生成器在制作有效培训视频中的变革力量。内容应保持简洁和指导性的图形风格，配以权威的声音和柔和的背景音乐。关键是要突出HeyGen的语音生成功能，结合一键翻译，轻松将内容转换为多种语言，促进无缝的全球培训推广。
为帮助中小企业主扩大全球影响力，制作一个全面的2分钟多语言教学视频。这个引人入胜的作品应通过视觉引导观众将复杂的想法转化为精美的内容，包含逐步演示、友好的解说员和世界主题的图形。强调HeyGen的从脚本到视频的功能，展示用户如何快速定制AI视频以适应各种地区市场。
为数字营销机构量身定制一个简洁的45秒宣传视频，有效传达HeyGen如何帮助他们在客户项目中节省时间和成本。采用时尚、现代和快节奏的视觉和音频风格，配以专业的旁白和有力的音效，该视频应展示显著的效率。展示通过HeyGen庞大的模板和场景库快速部署超过140种语言的视频，提升客户服务和活动交付。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，允许用户轻松创建专业视频。您可以使用逼真的AI虚拟形象和复杂的文本到视频技术将您的脚本转化为引人入胜的视频内容。这简化了从概念到最终输出的整个制作过程。
HeyGen可以创建多语言视频吗？
是的，HeyGen提供强大的多语言视频功能，支持超过140种语言的一键翻译。您可以从30多种选项中生成多样的语音旁白，配以多种口音，有效地将您的内容本地化以适应全球观众。
AI视频有哪些技术定制选项？
HeyGen提供广泛的AI视频定制选项，包括标志和颜色的完整品牌控制。您可以利用庞大的模板和场景库，在脚本中进行精确的文本编辑，甚至将视频与现有的LMS平台集成，实现无缝部署。
除了基本的视频创建，HeyGen为高级用户提供了哪些强大功能？
HeyGen不仅限于基本创建，还提供强大的功能，如从脚本到视频的精确转换、先进的语音生成和自动字幕/字幕。用户还可以受益于广泛的媒体库/库存支持和灵活的纵横比调整，以满足多样的导出需求。