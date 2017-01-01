多语言人力资源视频生成器：快速创建全球培训
将脚本转化为引人入胜的人力资源培训视频。我们的多语言人力资源视频生成器提供强大的文本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对学习与发展团队的2分钟简洁视频，展示他们如何将复杂的技术文档转化为引人入胜的员工培训视频。视频应展示HeyGen的从脚本到视频功能与现成的媒体库/素材支持的无缝结合，保持信息丰富、简洁、企业化的视觉美感，并配有清晰、权威的语音解说。
为内部沟通经理制作一个45秒的动态视频，突出AI视频平台在向全球团队传达紧急公司更新时的高效性。视觉和音频风格应现代且吸引人，强调HeyGen的字幕/说明功能如何促进跨语言障碍的快速、便捷沟通，并能快速调整纵横比及导出以适应各种内部平台。
为产品培训团队制作一个精致的1分钟视频，展示他们如何为新软件功能创建复杂的内部技能提升内容。视频应展示一位知识渊博的AI虚拟形象主持人，利用自定义视频模板和场景传递专业、符合品牌的信息，并配有清晰的指导性语音解说，展示平台的多功能性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持多语言人力资源和培训视频的创建？
HeyGen作为一个强大的多语言人力资源视频生成器，利用AI虚拟形象和AI配音将文本转化为多种语言的视频。这一功能允许自动翻译并添加字幕和说明，使全球员工培训视频变得可访问且高效。
HeyGen为视频创作提供了哪些AI驱动的功能？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，提供一系列AI驱动的功能，包括逼真的AI虚拟形象和从脚本到视频的转换。这简化了各种内容的视频创作过程，如员工培训视频和入职及人力资源材料。
HeyGen视频能否与现有的学习管理系统（LMS）集成以便于部署？
是的，HeyGen被设计为一个适应性强的AI视频平台，支持集成以便将您的培训内容部署到现有的LMS环境中。这包括支持以适合SCORM和其他平台的格式导出视频，确保无缝的内部技能提升。
如何在使用HeyGen生成视频时保持品牌一致性？
HeyGen允许您通过可定制的视频模板和全面的品牌控制轻松确保视频符合品牌。您可以加入公司的标志、颜色和其他视觉元素，使每个使用HeyGen创建的视频完美契合您的企业形象。