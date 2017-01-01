多语言人力资源视频生成器：快速创建全球培训

将脚本转化为引人入胜的人力资源培训视频。我们的多语言人力资源视频生成器提供强大的文本到视频功能。

想象一位人力资源专业人员需要在五个不同国家入职新员工。制作一个90秒的视频，展示HeyGen的AI虚拟形象和语音生成如何快速将单一的入职脚本转化为多种语言版本，确保为全球观众提供一致、高质量的信息传递，并具备专业且亲切的视觉和音频风格。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对学习与发展团队的2分钟简洁视频，展示他们如何将复杂的技术文档转化为引人入胜的员工培训视频。视频应展示HeyGen的从脚本到视频功能与现成的媒体库/素材支持的无缝结合，保持信息丰富、简洁、企业化的视觉美感，并配有清晰、权威的语音解说。
示例提示词2
为内部沟通经理制作一个45秒的动态视频，突出AI视频平台在向全球团队传达紧急公司更新时的高效性。视觉和音频风格应现代且吸引人，强调HeyGen的字幕/说明功能如何促进跨语言障碍的快速、便捷沟通，并能快速调整纵横比及导出以适应各种内部平台。
示例提示词3
为产品培训团队制作一个精致的1分钟视频，展示他们如何为新软件功能创建复杂的内部技能提升内容。视频应展示一位知识渊博的AI虚拟形象主持人，利用自定义视频模板和场景传递专业、符合品牌的信息，并配有清晰的指导性语音解说，展示平台的多功能性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

多语言人力资源视频生成器的工作原理

轻松创建和本地化引人入胜的人力资源培训和入职视频，为全球员工提供清晰的跨语言沟通。

1
Step 1
创建您的人力资源视频脚本
撰写您的内容并立即将其转化为引人入胜的视频。我们的平台利用**从脚本到视频的文本转换**功能简化创作过程，让您专注于信息传递，以实现有影响力的人力资源沟通。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和声音
从多样化的**AI虚拟形象**中选择以传达您的信息。通过逼真的声音增强您的视频，并自定义其外观以完美符合您的品牌指南和人力资源内容。
3
Step 3
翻译为多种语言
通过利用高级功能将您的视频翻译为**多种语言**来扩大全球影响力。通过集成的**语音生成**生成专业的配音，确保您的HR内容真实地与每位员工产生共鸣。
4
Step 4
安全导出和分享
完成您的多语言人力资源视频并准备分发。利用灵活的**纵横比调整和导出**功能适应各种平台，确保您的内容可访问并准备好进行安全的**LMS集成**或其他分享方式。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递全球人力资源沟通

.

通过有影响力的本地化视频传递重要的人力资源沟通和入职信息，与全球员工建立联系并激励他们。

background image

常见问题

HeyGen如何支持多语言人力资源和培训视频的创建？

HeyGen作为一个强大的多语言人力资源视频生成器，利用AI虚拟形象和AI配音将文本转化为多种语言的视频。这一功能允许自动翻译并添加字幕和说明，使全球员工培训视频变得可访问且高效。

HeyGen为视频创作提供了哪些AI驱动的功能？

HeyGen是一个先进的AI视频平台，提供一系列AI驱动的功能，包括逼真的AI虚拟形象和从脚本到视频的转换。这简化了各种内容的视频创作过程，如员工培训视频和入职及人力资源材料。

HeyGen视频能否与现有的学习管理系统（LMS）集成以便于部署？

是的，HeyGen被设计为一个适应性强的AI视频平台，支持集成以便将您的培训内容部署到现有的LMS环境中。这包括支持以适合SCORM和其他平台的格式导出视频，确保无缝的内部技能提升。

如何在使用HeyGen生成视频时保持品牌一致性？

HeyGen允许您通过可定制的视频模板和全面的品牌控制轻松确保视频符合品牌。您可以加入公司的标志、颜色和其他视觉元素，使每个使用HeyGen创建的视频完美契合您的企业形象。