全球覆盖的多语言解释视频生成器
使用AI化身即时制作100多种语言的引人入胜的视频，实现更快、更具成本效益的内容创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
小企业主常常难以解释复杂的想法；通过一个动态的90秒教学视频为他们展示解决方案。采用引人入胜的插图风格，利用多功能模板和场景，结合从脚本到视频的友好AI语音，突出AI解释视频制作工具如何让他们轻松制作专业内容。
对于负责国际员工入职的HR部门来说，一个信息丰富的2分钟培训视频至关重要。开发内容时采用简洁、结构化的视觉风格，使用AI化身传递从文档转化为视频的关键信息，配以清晰的语音生成和字幕/说明，以确保在AI视频创作平台上跨越所有语言障碍的可访问性和理解。
产品经理希望高效传达软件更新信息，将从这个简洁的45秒视频中受益。制作现代且清晰的视觉呈现，由AI化身精确解释新功能，支持无缝的语音生成和自动字幕，同时展示轻松的纵横比调整和多渠道导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持创建多语言解释视频？
HeyGen是一个强大的“多语言解释视频生成器”，使用户能够用超过“100种语言”创建专业内容。凭借先进的“AI语音生成”功能，您可以轻松生成自然的旁白，面向真正的全球观众。
HeyGen能否将文本转换为带有AI化身的专业视频？
是的，HeyGen提供无缝的“文本到视频”创作体验，使用逼真的“AI化身”。只需输入您的脚本，HeyGen的“AI解释视频制作工具”将生成引人入胜的视频内容，将您的文本生动呈现，无需复杂的制作。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的AI视频创作平台？
HeyGen通过其直观的界面和丰富的“视频模板”库显著加快“视频创作速度”。这个“用户友好”的平台让您可以快速制作高质量视频，使过程更易于访问和简化。
HeyGen是否提供自动字幕生成和文档到视频转换？
当然，HeyGen提供“自动字幕”生成，以增强视频的可访问性和覆盖范围。此外，它支持“将文档转化为视频”的功能，轻松将静态内容转化为动态视觉呈现。