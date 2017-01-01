全球覆盖的多语言解释视频生成器

使用AI化身即时制作100多种语言的引人入胜的视频，实现更快、更具成本效益的内容创作。

想象一个全球营销团队可以轻松创建多语言内容的世界。设计一个引人入胜的1分钟解释视频，视觉上展示这一点，特色是专业的AI化身用多种语言阐述产品特性，依靠先进的语音生成和自动生成的字幕，真正展示该平台作为顶级多语言解释视频生成器的实力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
小企业主常常难以解释复杂的想法；通过一个动态的90秒教学视频为他们展示解决方案。采用引人入胜的插图风格，利用多功能模板和场景，结合从脚本到视频的友好AI语音，突出AI解释视频制作工具如何让他们轻松制作专业内容。
示例提示词2
对于负责国际员工入职的HR部门来说，一个信息丰富的2分钟培训视频至关重要。开发内容时采用简洁、结构化的视觉风格，使用AI化身传递从文档转化为视频的关键信息，配以清晰的语音生成和字幕/说明，以确保在AI视频创作平台上跨越所有语言障碍的可访问性和理解。
示例提示词3
产品经理希望高效传达软件更新信息，将从这个简洁的45秒视频中受益。制作现代且清晰的视觉呈现，由AI化身精确解释新功能，支持无缝的语音生成和自动字幕，同时展示轻松的纵横比调整和多渠道导出。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

多语言解释视频生成器的工作原理

通过AI功能、100多种语言支持和可定制的功能，轻松创建引人入胜的多语言解释视频，实现精准的故事讲述。

1
Step 1
选择视频模板
首先从各种可定制的视频模板中选择适合您解释视频主题和风格的模板。无论您是在寻找动画还是白板选项，模板都能简化初始设置。
2
Step 2
创建您的脚本和AI语音
编写您的脚本或简单地上传文档到平台。利用AI语音功能生成专业旁白，支持100多种语言，确保您的视频面向全球观众。
3
Step 3
添加AI化身并自定义场景
加入AI化身以真实地传达您的信息。通过品牌标志、颜色和集成素材库中的其他媒体增强您的场景，打造个性化风格。
4
Step 4
导出并自动生成字幕
视频准备好后，以所需的纵横比导出，并添加自动字幕。这确保了无论语言或位置如何，您的观众都能完全理解并参与您的内容。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可访问的医疗教育

通过AI驱动的解释视频阐明复杂的医学信息，使重要的医疗教育对多元化社区可访问且易于理解。

常见问题

HeyGen如何支持创建多语言解释视频？

HeyGen是一个强大的“多语言解释视频生成器”，使用户能够用超过“100种语言”创建专业内容。凭借先进的“AI语音生成”功能，您可以轻松生成自然的旁白，面向真正的全球观众。

HeyGen能否将文本转换为带有AI化身的专业视频？

是的，HeyGen提供无缝的“文本到视频”创作体验，使用逼真的“AI化身”。只需输入您的脚本，HeyGen的“AI解释视频制作工具”将生成引人入胜的视频内容，将您的文本生动呈现，无需复杂的制作。

HeyGen有哪些功能使其成为高效的AI视频创作平台？

HeyGen通过其直观的界面和丰富的“视频模板”库显著加快“视频创作速度”。这个“用户友好”的平台让您可以快速制作高质量视频，使过程更易于访问和简化。

HeyGen是否提供自动字幕生成和文档到视频转换？

当然，HeyGen提供“自动字幕”生成，以增强视频的可访问性和覆盖范围。此外，它支持“将文档转化为视频”的功能，轻松将静态内容转化为动态视觉呈现。