Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和小型企业开发一个30秒的动态营销视频，突出HeyGen的AI视频生成器的高效性。整体视觉和音频风格应现代且欢快，强调如何轻松将脚本转化为引人入胜的营销内容，利用从脚本到视频的功能，并辅以自动字幕。
制作一个45秒的信息性教学视频，面向人力资源部门和企业培训师，展示HeyGen如何简化制作引人入胜的培训视频，并提供强大的多语言支持。视觉应简洁且用户友好，配以友好且鼓励的旁白，利用可定制的模板和场景实现快速开发。
想象一个15秒的时尚宣传片，面向数字代理商和营销专业人士，展示HeyGen的AI虚拟形象在创建引人注目的社交媒体营销内容方面的创新潜力。视觉风格应前卫且充满活力，配以充满活力和说服力的声音，突出显示比例调整和导出功能如何确保跨平台的多样性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化多语言企业视频的创建？
HeyGen的AI视频生成器使用户能够高效地创建专业的多语言企业视频。我们的平台提供强大的多语言支持，简化了面向全球观众的视频创建。
HeyGen在视频内容创建方面提供了哪些创新功能？
HeyGen利用先进的AI工具，通过逼真的AI虚拟形象将文本转化为视频。这一功能使得从简单脚本快速创建引人入胜的视频成为可能。
HeyGen能否为多样化的观众本地化视频内容？
当然可以。HeyGen提供全面的视频本地化功能，包括旁白翻译、字幕和配音，以及AI字幕生成器。这确保了您的内容在全球范围内可访问并引起共鸣。
HeyGen如何支持营销和培训视频中的品牌一致性？
HeyGen通过自定义视频模板和品牌控制增强了营销和培训视频的品牌一致性。我们的平台促进团队协作，确保所有视频内容与您的品牌形象一致。