多语言品牌视频生成器，助力全球影响
使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松在多种语言中创建令人惊叹的品牌视频，提升您的全球影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和社交媒体经理创建一个45秒的社交媒体视频，展示他们如何轻松提升参与度。视觉和音频风格应明亮且充满活力，展示一个AI说话化身，将文本转化为视频，从脚本到生动呈现，以友好、对话的语气和视觉上吸引人的场景吸引观众。
为内容创作者和在线教育者开发一个60秒的信息视频，探索如何将文本转化为引人入胜的教育材料。视觉风格应简洁且专业，利用来自模板和场景的自定义视频模板和专业字幕/说明，以清晰、引人入胜的旁白为辅。
为忙碌的企业家和初创公司制作一个简洁的15秒宣传视频，突出AI视频生成器的速度和简便性。视觉效果应快速、现代且视觉吸引人，快速整合媒体库/库存支持，并展示各种平台的高效纵横比调整和导出，证明不需要视频编辑技能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何改变我的创意视频制作流程？
HeyGen让您可以轻松将文本转化为视频，利用AI说话化身和先进的AI视频生成技术。这简化了从社交媒体视频创作到产品推广说话视频的引人入胜的内容创作，使得无需复杂编辑即可获得工作室质量的视频。
HeyGen是否支持有效创建多语言品牌视频？
当然！HeyGen是一个强大的多语言品牌视频生成器，帮助高效地本地化视频。您可以使用AI生成的多语言语音配音制作符合品牌的视频内容，确保您的信息在全球范围内引起共鸣。
HeyGen为视频定制提供了什么样的创意控制？
HeyGen提供广泛的创意控制，包括自定义视频模板和简单的文本编辑和定制。您可以使用各种AI化身和品牌控制制作独特的AI视频，使您能够根据特定需求打造引人入胜的视觉故事。
HeyGen能帮助我创建具有动态视觉效果的引人入胜的AI视频吗？
是的，HeyGen允许您创建引人入胜的AI视频，展示实时以及动画视觉效果和先进的AI化身。这种能力非常适合开发病毒视频或动态AI培训视频，吸引注意力并保持观众参与。