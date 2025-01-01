面向全球观众的多语言公告视频制作工具
轻松触达全球观众。使用先进的语音生成技术生成多语言公告视频，实现即时影响。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的2分钟公司公告视频，旨在通知国际员工关于新公司政策。视觉风格应令人安心且简洁，包含公司品牌和细微动画，配以冷静、权威的声音。使用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，从详细的文本到视频脚本无缝生成视频，确保所有语言版本的一致和精致的传递。
制作一个简洁的1分30秒教学视频，面向新软件用户，包括那些可能不是以英语为母语的用户，演示一个关键功能。视觉风格必须非常清晰且逐步展示，包含屏幕录制和指针动画，配以友好、耐心的音频语调。利用HeyGen的模板和场景快速组装结构，并通过调整纵横比和导出功能优化视频，以适应各种学习平台，使其成为一个易于编辑的教程。
制作一个吸引人的45秒营销视频，旨在吸引不同社交媒体平台的潜在客户。视觉风格应生动且动态，快速剪辑和引人注目的图像，配以轻松、对话式的音频语调。整合HeyGen媒体库/库存支持中的高质量视觉效果，并确保包含多语言的全面字幕，充分利用该平台作为一个先进的AI视频生成器，用于全球营销视频。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化公告的AI视频生成？
HeyGen使用户能够高效地创建专业的公告视频。其AI视频生成器通过使用逼真的AI虚拟形象和视频模板库，将文本转化为视频，使得编辑过程简单易行，适合所有技能水平。
HeyGen能否为全球观众创建多语言公告视频？
当然可以。HeyGen作为一个多语言公告视频制作工具，帮助您触达全球观众。通过AI语音和自动字幕翻译，您的营销视频可以轻松跨越不同语言进行沟通。
HeyGen为公司公告视频提供哪些定制选项？
HeyGen为您的公司公告视频提供广泛的定制选项。您可以个性化AI虚拟形象，使用各种视频模板，并应用品牌控制如标志和颜色。在线视频编辑器还允许调整纵横比和导出，以适应不同平台。
HeyGen作为一个先进的视频创作平台提供了哪些功能？
HeyGen作为一个先进的视频创作平台，配备了全面的AI功能，以支持各种制作需求。它无缝集成了从脚本到视频的文本转换、AI语音和丰富的媒体库，以高效创建引人入胜的营销和社交媒体视频。