多语言公告视频生成器：触达全球观众
通过语音生成将您的信息翻译成任何语言，确保您的全球公告在各文化中产生共鸣。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全球市场营销专业人士和内容创作者制作一段45秒的动态营销视频，展示多语言视频创作的便捷性，以实现更广泛的全球覆盖。视觉风格应充满活力和吸引力，展示多样的全球场景，或许可以使用分屏效果来强调语言对比，配以欢快、专业的多重口音旁白。强调HeyGen的字幕/字幕功能如何确保不同语言的广泛可访问性。
为内部沟通专家和人力资源培训部门设计一段90秒的教学视频，演示如何快速生成企业培训视频或内部更新，使用AI视频生成器。视觉风格应清晰且逐步展示，结合平台界面的屏幕录制和AI虚拟形象演示，配以友好、教程式的旁白。重点介绍利用HeyGen的模板和场景进行快速内容组装和一致品牌化所带来的效率提升。
为开发人员和系统架构师开发一段全面的2分钟技术概述视频，探索AI翻译工具视频平台的高级定制选项和集成潜力。采用详细的视觉风格，展示UI元素以进行复杂设置和概念API交互，配以稳重、分析性的技术解说。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能在多平台部署和精确交付要求方面的灵活性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI虚拟形象和文本转视频生成？
HeyGen使用户能够通过将文本转化为由逼真的AI虚拟形象传递的口语对话来创建引人入胜的视频。我们先进的文本转视频生成器允许无缝的脚本输入，生成高质量的内容，无需传统拍摄。
HeyGen能否自动生成多语言语音和字幕？
是的，HeyGen提供强大的语音生成功能，使创作者能够用真实的声音制作多语言视频。它还支持自动生成多语言字幕，确保您的内容具有广泛的可访问性和全球覆盖。
HeyGen为视频编辑和品牌化提供了哪些定制选项？
HeyGen为您的视频提供广泛的定制选项，包括多种视频模板和自动编辑功能，以简化制作过程。用户还可以应用特定的品牌控制，如标志和颜色，确保所有生成内容的一致企业形象。
HeyGen是否支持从多样化内容输入创建视频？
当然可以。HeyGen是一个多功能平台，作为AI视频生成器，允许您将纯文本转换为动态视频内容。此外，它支持图像转视频创作，将静态图像转化为引人入胜的视觉叙事。