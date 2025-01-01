多语言AI视频生成器助力全球沟通
使用我们先进的AI化身，轻松创建多语言的专业质量视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为寻求高效制作AI培训视频的IT经理构思一个90秒的短视频，展示如何使用AI化身创建引人入胜的内容。采用现代、逐步的视觉风格，友好的AI化身将引导观众完成模块开发，突出HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，以简化内容生成。
示例提示词2
产品经理如何快速生成多语言AI视频生成器更新？制作一个简洁的45秒视频来解决这个问题，采用动态且清晰的视觉风格，突出关键UI元素，并配以自信的AI语音。该视频应重点介绍HeyGen的从脚本到视频和旁白生成功能，以实现快速有效的产品沟通。
示例提示词3
为企业IT部门制作一个2分钟的视频，概述全球内部沟通和合规培训的最佳实践。视觉和音频风格应严肃权威，展示复杂流程并配以精确的字幕。强调HeyGen作为多语言AI视频生成器，如何支持字幕/字幕和纵横比调整及导出，以简化跨各种平台和地区的视频本地化工作。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进多语言AI视频的创建？
HeyGen是一款强大的多语言AI视频生成器，能够让用户使用多种语言的AI语音创建专业质量的视频。这一功能简化了视频本地化，使全球沟通变得高效且可扩展。
HeyGen为企业培训提供了哪些技术集成？
HeyGen支持LMS集成，简化了AI培训视频在现有教育平台中的部署。这使得内容交付更加高效，并提升了学习体验。
HeyGen是否提供高级字幕和字幕功能以提高可访问性？
是的，HeyGen会自动生成字幕和字幕，增强AI视频内容的可访问性。此功能确保您的视频具有包容性，并能覆盖更广泛的观众，无论语言或听力能力如何。
HeyGen能否为独特的品牌需求创建定制AI语音？
HeyGen的先进AI语音技术和语音克隆功能能够创建定制语音。这确保了在所有专业AI视频内容中实现真实和一致的表现。