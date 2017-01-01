多语言AI生成器：与任何语言对话。
即时触达全球受众。我们的多语言AI生成器提供100多种语言的高质量语音生成，实现无缝内容本地化。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的分析视频，面向专业翻译人员和语言服务提供商，展示多语言AI语音生成器如何在与CAT工具配合使用时提高效率，强调自动翻译的精确性。视觉美学应简洁，采用源语言和目标语言的分屏对比，配以知识渊博且令人安心的音频风格。强调HeyGen的“语音生成”功能，以创造准确且自然的效果。
制作一个90秒的解释视频，面向技术内容创作者和媒体专业人士，详细介绍AI翻译器在使用先进深度学习模型生成“AI翻译和字幕”方面的高级功能。视觉呈现应动态，展示各种语言和口音的示例，配以清晰专业的解说。展示HeyGen的“字幕”功能，作为此高级翻译过程的核心组成部分。
开发一个60秒的企业信息视频，面向专注于全球扩张的IT经理和产品负责人，强调AI驱动的本地化在100多种语言中简化内容工作流程的效率。视觉方法应现代且面向商业，结合清晰的数据可视化和专业图形，配以积极但正式的音轨。利用HeyGen的“AI化身”在各种文化背景中呈现关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何为全球受众提供AI驱动的本地化？
HeyGen的多语言AI语音生成器使创作者能够在100多种语言中制作高质量的语音和字幕，使内容在全球范围内可访问。其先进的AI翻译器功能支持多样化受众的无缝本地化工作流程。
HeyGen提供哪些工具用于自动化视频内容制作？
HeyGen利用强大的文本到语音生成器，将脚本转化为引人入胜的视频，并配有AI化身。这简化了内容工作流程，通过自动化和先进的AI功能实现高效内容制作。
HeyGen能否适应我当前的内容制作环境？
HeyGen旨在支持无缝协作和定制化工作流程，提供多种应用和网站的集成选项。用户可以利用内容模板、品牌控制和媒体库，以符合其既定的制作流程。
HeyGen提供什么级别的语音质量和定制化？
HeyGen通过其先进的多语言AI语音生成器提供清晰、富有同情心和逼真的语音。用户可以从多种富有表现力、自然的声音中选择，并定制AI化身以保持一致的品牌语音。