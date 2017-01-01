无缝创建的多部门视频生成器
赋能每个团队即时创建个性化、工作室质量的视频，利用先进的AI化身。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和小企业主开发一个60秒的动态宣传视频，突出HeyGen作为“AI视频生成器”的优势，能够高效地制作“工作室质量的视频”。视觉和音频风格应现代且充满活力，配以引人入胜的过渡和专业的声音，强调通过HeyGen的“从脚本到视频”功能和预设计的“模板和场景”轻松创建引人注目的内容。
制作一个1分钟的说明视频，面向人力资源和培训部门，展示“互动化身”和“数字化身”在创建引人入胜的“品牌视频”培训模块中的强大功能。视觉风格应友好且具有教育性，配以清晰、清晰的语音和“字幕/说明文字”以提高可访问性，使用HeyGen的“AI化身”提供一致且个性化的学习体验。
为销售团队和客户成功经理设计一个45秒的快速提示视频，重点介绍如何使用HeyGen的自动化功能高效生成“个性化视频消息”。视觉风格应直接且亲切，语气友好，展示如何轻松定制视频并利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能以及丰富的“媒体库/素材支持”导出到各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频制作？
HeyGen利用AI技术简化视频制作过程，提供从脚本到视频、AI生成化身和可定制模板等功能。这确保用户能够高效地创建符合品牌的工作室质量视频。
HeyGen能支持多部门视频项目吗？
当然可以！HeyGen作为多部门视频生成器，能够无缝集成到各种工作流程中。通过API集成和品牌控制，它促进了跨不同组织需求的个性化视频创建。
是什么让HeyGen适合用于互动化身？
HeyGen凭借其先进的AI工具在生成互动化身方面表现出色。用户可以创建动态、引人入胜的化身，准确同步口型并传递个性化视频信息，增强观众参与度。
HeyGen是否为全球团队提供多语言支持？
是的，HeyGen提供全面的多语言支持，允许用户生成本地化内容，配以AI生成的语音和字幕，非常适合全球团队实现广泛的受众覆盖。