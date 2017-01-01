使用多化身视频生成器创建引人入胜的视频

通过我们强大的从脚本到视频功能，轻松大规模制作多样化且引人入胜的视频内容。

创建一个动态的60秒产品展示视频，目标是小企业主，展示多个AI化身在一个充满活力、现代化的环境中互动。视觉风格应充满活力，配有流畅的动画和明亮的色彩搭配，搭配欢快、专业的音乐和清晰的语音解说来解释功能。利用HeyGen的功能轻松布置复杂的多化身场景，并将简洁的文字脚本转换为视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个引人入胜的90秒解释视频，专为在线课程创作者设计，使用自定义AI化身演示复杂概念。视觉风格应简洁且具有教育性，结合信息图表元素和平滑的过渡效果，配以平静、权威的语音解说和背景音乐。利用HeyGen的AI化身及其强大的字幕功能，确保学习者的最大可访问性和参与度。
示例提示词2
开发一个幽默的45秒社交媒体短剧，目标是内容创作者，其中两个不同的可定制化身进行机智对话。视觉风格应充满趣味，具有夸张的面部表情和动态的镜头运动，配以活泼的音效和富有表现力的AI语音。充分利用HeyGen的多样化模板和场景，快速设置喜剧互动并赋予每个独特角色生命。
示例提示词3
设计一个真实的30秒客户推荐视频，面向销售团队，展示一个“数字双胞胎”自定义AI化身讲述成功故事，同时公司代表的AI化身进行简短介绍。视觉风格应温暖宜人，使用柔和的灯光和友好、对话式的语音解说，伴随轻柔的原声音乐。利用HeyGen的能力，从简单的文字脚本生成完整视频，并整合相关的媒体库/素材支持，打造精致外观。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

多化身视频生成器如何工作

轻松创建包含多个AI化身的动态视频，以提供引人入胜、多样化和专业的内容，适用于任何目的。

1
Step 1
创建您的AI化身
设计或从AI化身库中选择，以在您的视频中代表多样化的视角。
2
Step 2
撰写您的脚本
输入您的文本，利用从脚本到视频的功能，为每个说话的化身生成逼真的语音和完美的口型同步。
3
Step 3
安排您的场景
利用编辑器在同一场景中定位和指导多个化身，布置互动对话和复杂叙事。
4
Step 4
生成并导出您的视频
审查您的多化身视频，然后使用纵横比调整和导出功能，制作准备分发的最终视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功故事

.

使用多个AI化身突出客户旅程，创建可亲和引人入胜的成功故事视频，建立信任。

background image

常见问题

HeyGen的多化身视频生成器如何支持动态叙事？

HeyGen强大的多化身视频生成器允许您在单个场景中引入多个AI化身，促进动态对话和多样化视角。这一功能非常适合创建引人入胜的叙述和培训视频，真正吸引您的观众。

在HeyGen中创建独特AI化身有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的自定义选项，使您能够创建具有独特风格和表情的自定义AI化身。您可以自定义服装、背景，甚至生成自己的数字双胞胎，确保您的AI化身完美地代表您的品牌或信息。

HeyGen是否是一个易于使用的平台，用于从文本生成引人入胜的AI化身视频？

当然，HeyGen被设计为一个直观的文本到视频编辑器，使专业AI化身视频的创建变得异常简单。只需输入您的脚本，HeyGen的先进AI就会生成一个具有完美口型同步和富有表现力语音的视频。

我可以在HeyGen中使用高级功能，如多语言支持和批量视频创建吗？

是的，HeyGen支持强大的多语言功能，拥有广泛的AI语音，允许您轻松接触全球观众。此外，您可以同时利用多个化身的批量创建，大大简化您的视频制作流程。