制作一个30秒的励志视频，专为年轻职场人士设计，展示克服日常挑战的旅程。视觉风格应明亮现代，快速剪辑励志素材，并由一个鼓舞人心的AI化身传递激励信息。音频应包含欢快的器乐曲，而AI化身的声音则提供清晰、清晰的旁白生成。

示例提示词1
为学生和专注于自我提升的个人设计一个45秒的励志作品，强调持续小步走向大目标的力量。视觉上，利用极简动画和有力的文字突出，配以宁静的环境音轨。视频应从精心制作的脚本中无缝生成，展示HeyGen的从脚本到视频的能力，以有效传达叙述。
示例提示词2
开发一个60秒的励志视频，旨在提高企业团队的生产力和团队精神。视觉风格应专业且简洁，使用HeyGen的可定制模板和场景，展示团队合作和成功的多样化场景，使其成为任何励志内容视频制作的理想输出。伴随视觉效果的是鼓舞人心的管弦乐背景音乐，以及清晰的字幕/说明，以强化所有观众的关键信息。
示例提示词3
为企业家和创新者制作一个动态的30秒励志视频，鼓励他们拥抱变化和持续成长。视觉美学应充满活力且节奏快速，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，提供高质量、多样化的剪辑。音轨应强大且振奋人心，而一个引人注目的AI化身则传递简洁有力的陈述，使其成为AI励志视频制作的有效作品。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的AI励志视频制作工具如何运作

使用我们直观的AI驱动平台，轻松将您的想法转化为引人入胜的社交媒体和YouTube励志视频。

1
Step 1
生成您的脚本
首先输入您的励志文本或简单提示。我们的AI将立即将您的脚本转换为初步视频草稿，准备进一步定制。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样化的逼真AI化身来赋予您的信息生命。每个化身都能通过动态的表情和手势传达您的励志内容。
3
Step 3
使用模板进行定制
使用可定制的模板和场景增强视频的吸引力。我们的直观编辑器允许您轻松调整布局和元素，以匹配您品牌的独特风格。
4
Step 4
导出并广泛分享
为任何平台准备您的强大励志视频。利用纵横比调整优化社交媒体，然后轻松导出并分享您的专业内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训与学习

将励志AI视频整合到您的培训项目中，以提高学习者的参与度和知识保留，从而获得更好的结果。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的励志视频的制作过程？

HeyGen是一款AI励志视频制作工具，旨在帮助用户轻松制作专业且鼓舞人心的内容。其直观的界面和生成式AI功能简化了从脚本到最终视频的过程，使制作励志视频变得简单。

我可以使用AI化身和AI配音来个性化我的励志内容吗？

当然可以。HeyGen允许您从多样化的AI化身中进行选择，并生成逼真的AI配音，以传递您的励志名言和信息。这一功能确保您的励志内容引人入胜，并能深深打动您的观众。

HeyGen提供哪些定制选项来设计独特的励志视频？

HeyGen通过其可定制的模板、丰富的素材库和品牌控制提供广泛的定制选项。您可以轻松整合照片、剪辑、音乐和字幕，创建与您的励志视频愿景完美契合的专业内容。

使用HeyGen生成和分享高质量励志视频需要多长时间？

HeyGen加速了即时视频创作，允许您以惊人的速度从简单提示生成完整视频。然后，您可以轻松地在社交媒体和YouTube视频上分享您的专业内容，优化各种比例和定义。