示例提示词1
为企业培训师和教育工作者设计一个60秒的动画解释视频，以“动画视频”风格阐释复杂主题，使学习变得易于理解。视觉美学应为信息丰富且具说明性，配有一个友好的“AI化身”专业解说内容。强调使用HeyGen的“从脚本到视频”功能将脚本无缝转换为完整视频的过程，适用于“培训视频”。
示例提示词2
制作一个动态的15秒短视频，面向社交媒体“创作者”和影响者，展示“惊艳动画”以快速吸引观众。视觉风格应为快节奏、时尚且充满活力，充满吸引人的音效和视觉效果。展示HeyGen的“媒体库/素材支持”如何提供丰富的资源，以及“纵横比调整和导出”如何简化不同平台的内容适配。
示例提示词3
为电商企业和产品经理制作一个简洁的45秒“产品视频”，突出新功能，采用流畅且符合品牌的“动态图形”。视觉呈现应为企业风格和品牌化，包含清晰的产品演示和专业的语音解说。展示如何轻松添加“字幕/说明”，通过“从脚本到视频”功能自动生成，提高“视频生成器”工作流程的效率。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

动态图形培训视频生成器的工作原理

使用AI工具轻松创建专业且引人入胜的动态图形培训视频，旨在提供有影响力的学习体验。

1
Step 1
选择模板
通过选择各种专业设计的模板和场景开始您的培训视频，为您的内容提供强大的视觉基础。
2
Step 2
自定义您的内容
通过添加AI化身和整合您自己的媒体来个性化您的视频，使您的内容对观众更具亲和力和独特性。
3
Step 3
应用动态图形
利用拖放编辑器轻松添加专业动画和动态动态图形，增强您的培训信息。
4
Step 4
导出高质量视频
完成您的培训视频，并以高质量格式导出，包括4K分辨率导出，准备在所有平台上分享。

提高培训参与度和记忆力

利用AI生成的动态图形创建动态培训视频，吸引注意力并提高知识保留率。

常见问题

HeyGen如何通过专业动画增强我的创意营销视频？

HeyGen赋能创作者制作令人惊叹的专业动画和引人入胜的动画营销视频，将创意转化为高质量的视觉故事。我们的平台简化了动画视频的制作过程，即使是没有丰富设计技能的人也能轻松上手。

是什么让HeyGen成为直观的动画内容视频生成器？

HeyGen作为一个直观的视频生成器，配备拖放编辑器，让任何人都能轻松创建动画视频。这个AI动态图形设计师功能确保了无学习曲线的体验，使专业动画内容对所有用户都可及。

HeyGen的AI工具能帮助我创建可定制的动态图形吗？

当然可以，HeyGen的AI工具旨在帮助您轻松生成和定制动态图形。利用我们的模板和用户提示，创建与您的品牌完美契合的专业动态图形。

HeyGen是否提供高质量的动画视频导出选项？

是的，HeyGen支持高质量导出，包括4K分辨率导出选项，确保您的动画视频看起来清晰专业。这使创作者能够提供适合任何平台的精美内容。