AI早间新闻视频制作工具，打造引人入胜的简报
使用AI驱动的工具轻松制作专业的早间新闻视频。通过脚本生成的文本到视频，将脚本转换为引人入胜的视觉效果，用于每日广播。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个引人注目的30秒突发新闻视频，旨在吸引数字新闻消费者的注意，宣布一个重要且紧急的发展。利用大胆、紧迫的视觉风格，通过脚本生成的文本到视频展示关键细节，并立即添加字幕/说明，确保通过戏剧性、引人注目的音频环境快速清晰地传达关键信息。
制作一个信息丰富的60秒教学视频，面向小企业主和内容创作者，展示如何快速使用新闻视频制作工具发布新产品公告。视觉风格应干净、现代且吸引人，利用各种模板和场景，结合媒体库/库存支持中的相关素材，并配以鼓励性、专业的语音解说。
使用AI新闻生成器生成一个简洁的15秒内部沟通更新，适合需要分享快速、充满活力的公司里程碑的营销团队。视频应具有明亮、品牌对齐的视觉风格，配以动画文本、友好的AI化身和免版税背景音乐，确保其在各个平台上易于调整比例和导出，以实现最大范围的传播。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen在创建新闻视频方面的方法是什么？
HeyGen通过作为先进的AI新闻生成器来革新新闻视频制作。它使用户能够快速制作专业质量的广播，是各种平台理想的新闻视频制作工具。
HeyGen如何简化AI驱动的新闻视频编辑？
HeyGen通过提供文本到视频转换和逼真的AI化身等功能简化了AI驱动的视频编辑。这使得无需丰富的视频制作经验即可高效创建引人入胜的新闻内容。
HeyGen能否帮助创建定制的新闻片头和品牌元素？
当然可以！HeyGen提供了一系列新闻视频模板和强大的工具来创建定制的片头制作器。您可以轻松整合品牌的标志和颜色，以保持一致的外观。
HeyGen是否支持多种格式和语音选项的新闻内容？
是的，HeyGen通过自动字幕和说明以及高级语音生成等功能提供多样化的输出。这确保了您的新闻视频在包括社交媒体在内的各种平台上都能以完美的格式呈现。