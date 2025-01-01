本月时刻视频制作器：捕捉您的记忆

轻松将您珍贵的时刻转化为引人入胜的每月视频混合，增强专业语音生成。

创建一个引人入胜的1分钟“本月时刻视频”，展示您团队的顶级成就，非常适合内部沟通或面向忙碌的利益相关者的投资者更新。利用HeyGen的多样化模板和场景，呈现专业而又充满活力的视觉风格，并配以欢快、激励的音轨来突出关键成功。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个充满感情的90秒“视频日记”，记录个人里程碑或特定旅程，专为家人和亲密朋友设计，唤起怀旧和温暖。利用HeyGen强大的语音生成功能，用情感叙述您的故事，同时采用柔和的电影视觉风格和轻柔的环境音效背景，深化个人联系。
示例提示词2
制作一个引人入胜的45秒“延时视频”，展示创意项目从开始到完成的进展，旨在激励一群爱好者或学生社区。整合HeyGen的从脚本到视频的文本功能，添加简洁、信息丰富的字幕，保持艺术和专注的视觉美学，并配以振奋人心的器乐曲来强调旅程。
示例提示词3
制作一个有影响力的2分钟“每月视频混合”，回顾关键行业趋势或内部团队更新，专为寻求简明而全面概述的专业同事和行业同行量身定制。利用HeyGen的先进AI化身，以专业、清晰的视觉呈现传递关键见解，并辅以清晰、权威的音频风格，确保最大的信息保留。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

本月时刻视频制作器如何运作

轻松制作引人入胜的每月视频。结合您最喜欢的片段，添加个人风格，并以专业格式分享您珍贵的记忆。

1
Step 1
选择您的时刻
轻松上传您的“一秒视频”和其他素材到您的媒体库/库存支持。选择捕捉您本月亮点的关键片段。
2
Step 2
创建您的视频日记
利用HeyGen直观的模板和场景来构建您的“视频日记”。将您选择的片段安排成引人入胜的叙述流程。
3
Step 3
个性化您的混合
通过自定义语音生成增强您的“每月视频混合”，为您的合辑添加个人叙述或背景音频。
4
Step 4
导出您的记忆
通过精确的纵横比调整和导出完成您的视频，确保您的“记忆制造者”完美格式化并准备好与朋友和家人分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的个人视频叙述

.

从您的“本月时刻”和视频日记中开发激励性视频，用您的真实故事激励和振奋您的观众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化视频日记应用的创建？

HeyGen通过先进的AI化身和从脚本到视频的文本技术，赋予用户创建引人入胜的“一秒视频”和完整视频日记条目的能力。这款创新的“视频制作器”直接在应用中简化内容制作。

我可以在HeyGen中个性化我的视频项目吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将独特的标志和首选颜色融入任何视频项目中。您还可以利用我们多样化的模板和场景进一步定制您的内容。

我可以用HeyGen创建什么样的创意视频项目？

HeyGen支持各种创意项目，从“每月视频混合”到“日记项目”和“自由风格项目”。我们的平台提供工具，轻松组装令人难忘的“本月时刻视频制作器”内容。

HeyGen是否提供高效视频编辑和输出的功能？

是的，HeyGen包含智能填充等功能，并提供无缝的纵横比调整，以便在各个平台上进行最佳导出。您还可以生成语音并自动添加字幕/说明，以高效增强您的“视频制作器”项目。