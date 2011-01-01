掌握模块化教育视频创作
通过AI驱动的旁白设计更具影响力的学习模块，加快教育视频的制作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，专为技术学习者设计，聚焦于高级学习模块中的“复杂概念可视化”。视觉风格应动态且视觉丰富，结合动画图表和数据可视化，并辅以精确且信息丰富的语音解说。利用HeyGen的模板和场景及其媒体库/素材支持，清晰地展示复杂过程。
制作一个60秒的“微学习视频”，供学生在即将到来的评估前复习关键概念，作为已完成模块的快速总结。视频应采用轻快的视觉风格，快速切换重要点和屏幕文本高亮，配以友好和鼓励的语音。通过HeyGen的字幕/字幕功能确保可访问性，并利用其从脚本到视频的功能高效创建内容。
为新用户制作一个2分钟的“模块化教育视频”，用于“LMS集成”中的入门，专门演示如何在平台内导航学习模块。视觉风格应模拟清晰的屏幕演练，提供精确的逐步指导，使用冷静和引导的音频语调。使用HeyGen的从脚本到视频功能进行详细指导，并利用其纵横比调整和导出功能优化各种观看屏幕，确保所有学习者的清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化模块化教育视频的制作？
HeyGen的AI驱动视频创作平台通过将脚本转化为引人入胜的内容，简化了模块化教育视频的制作，使用AI化身和语音解说。用户可以利用教育模板快速构建高质量的视频课程，提高教学设计效率。
HeyGen提供哪些技术功能来增强教育视频的可访问性？
HeyGen自动为所有教育视频生成准确的字幕和说明，大大提高了多样化学习者的可访问性。这一技术能力确保内容合规且易于理解，支持更广泛的在线课程受众。
HeyGen能否与现有的学习管理系统（LMS）集成用于在线课程？
虽然HeyGen是一个强大的AI驱动视频创作平台，但其制作的高质量教育视频设计为与各种学习管理系统（LMS）无缝兼容。您可以轻松导出并嵌入或链接您的内容到现有的在线课程中，以实现有效的交付。
HeyGen如何支持教育内容的定制和品牌化？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括强大的品牌控制，可以将您的标志和企业色彩直接融入教育视频中。利用丰富的媒体库、可调节的模板和各种场景，创建反映您品牌身份的独特且专业的学习模块。